賓館酒店改裝過渡性房屋　4月接受申請　租期至少兩年

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-23 13:44

首個酒店改裝為過渡性屋項目「B Hotel」預計年中入伙，運房局早前表示會主動撮合有興趣的酒店與非政府機構(NGO)。運房局長蘇偉文在立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會會議上表示，政府將於下周向酒店業界及NGO舉行簡介會，預計4月可正式申請，而酒店業須最少租出兩年。 身兼行政會議成員的新民黨葉劉淑儀關注，政府把整個過渡性房屋項目交由NGO處理，「乜嘢都推比NGO」，令「妹仔大過主人婆」，會有「政治後遺症」。

前身為土瓜灣郵輪酒店的B Hotel與樂善堂已在農曆年前達成共識，以低於疫情前的租金把酒店房間作過渡性房屋之用。（運房局圖片）

蘇偉文於會上指，酒店業界曾對兩年租出的時限有疑問，期望能霝活彈性處理，更希望可以維持日租形式，但政府認為日租對租戶來說不理想，堅持要有兩年租期，讓租戶有合理居所，業界現亦對此表示理解和認同。

運房局副局長蘇偉文指，酒店改裝的過渡性房屋租期最少兩年。(立法會直播截圖)

現時所有過渡性房屋都由NGO營運，葉劉淑儀引經據典提及《管子:牧民》，稱照顧人民是管治者的責任，但現時由提供資訊、租樓等都由NGO處理，「冚唪冷措施令NGO膨脹」，是政府放棄「親自牧民」的責任，令人民與政府無「強的連結」，「政治後果你去諗」。她認為，由NGO處理所有事，「 樣樣做成妹仔大過主人婆，政府愈嚟愈難管理，(NGO)對社會影響力亦愈嚟愈大」

蘇偉文表示會備悉見，亦會z「小心遴選NGO」，令項目可達政策目標。

政府亦有打算以活化工廈形式推出更多過渡性房屋，惟進度停滯不前，民建聯柯創盛亦質疑政府是否有需要繼續推行，「如果拆鬆綁就拆啦，如果拆唔到就諗吓點樣轉身，要華麗轉身好嘛。」蘇偉文則指，增加過渡性房屋要多管齊下，會總結經驗完善計劃，促成項目。