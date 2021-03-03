大埔黃魚灘綠化帶建1,236伙過渡性房屋　區議員憂加重交通負擔

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-03-03 17:48

近日由會德豐借出予九龍樂善堂的大埔汀角黃魚灘項目向城規會提交申請，擬提供1,236伙過渡性房屋。惟有關地皮屬於「綠化地帶」，因而引起爭議和反對聲音。有環團批評，住屋和保育從不對立，惟這個項目卻偏與保育「對着幹」；區議員亦指出，不少居民擔心該處如興建過渡性房屋，將再度加重該處的交通負擔，又批評相關項目沒有諮詢區議會，昨日（2日）已向城規會遞交反對意見。香港01正就事件向運房局及九龍樂善堂查詢。

根據城規會資料，九龍樂善堂近日提交的申請地點鄰近大埔豪宅比華利山別墅，原用途為綠化地帶和鄉村式發展，該地盤面積約15.6萬平方呎，將建11幢4層高的住宅，提供1,236伙，平均每伙單位面積約188平方呎。而就申請提出意見的日期已於昨日（2日）屆滿。

環團批破壞濕地環境：典型先破壞後發展手段

長春社早前曾在其Facebook專頁上發帖，批評該發展項目或會破壞濕地環境。長春社在帖文中指，該處大部分範圍屬「綠化地帶」，而且更緊貼劃為「自然保育區」的沼澤而建，而項目的生態影響評估聲稱該沼澤附近一帶已有發展，長春社形容其為將「一錯再錯」的說法合理化，無視了發展加劇黃魚灘一帶的環境影響。此外，長春社又批評申請人聲稱地盤早已平整，生態價值低，但事實是典型的「先破壞後發展」手段；認為過往多個過渡性房屋項目的選址同樣偏離保育原則，不應一錯再錯。

大埔區船灣選區區議員蘇達良指，不少居民均反對該個發展項目，除了認為興建11棟樓對棲息在黃魚灘一帶的白鷺會造成很大影響，同時亦擔心區內交通不勝負荷，「成個船灣區路面本身唔闊，公共交通服務唔夠，平時去到近住大尾篤一帶、汀角村等等嘅街坊已經好難上車。」他又指，龍尾灘快將啟用，連同假日違泊問題交通問題本已嚴重，農曆新年間嶺曾有車龍由三門仔一直塞至雅景花園。

蘇又指，去年約12月民政處曾表示，當局將提交黃魚灘項目的文件以諮詢區議會意見，惟早前卻以疫情為由，項目最後未有諮詢區議會。他就事件擺了三次街站收集居民意見，並已於昨日遞交到城規會。香港01正就事件向運房局及九龍樂善堂查詢。