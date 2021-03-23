元朗721白衣人案　飛天南稱買燉蛋路過　獲告知有外來人來拆祠堂

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-23 14:15

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件今日（23日）續審，綽號「飛天南」的吳偉南出庭作供。他稱事發前正帶同兩個燉蛋返家準備給孩子吃，途中見元朗站J出口有不同顏色衣著的人在叫囂，村民的一方亦有老人家，他後來獲告一名村民知：「呢班人入嚟拆祠堂。」他當時擔心村內財產被損壞及村民受到傷害，一度走進人群，勸雙方和平散去，但對方人馬卻用身體壓向他，後排更有人持長傘及長形硬物，但他仍有叫村民返入村避免衝突。

自辯誤稱案發時37歲

第六被告吳偉南（57歲），是案中首名出庭自辯的被告。他剛開始作供時疑太過緊張，誤稱自己事發時只有37歲，其大狀即時向他澄清及安撫他「唔好緊張」，他及後確認自己當時57歲。他續稱，曾住在英龍圍蔡屋村，育有3名子女，當中有兩名子女與他同住。他出生於蔡屋村，但非原居民，與附近五和村村民關係良好，即使搬離蔡屋村後，仍不時返五和村一帶探望村民，但他與第五被告鄧懷琛並不相熟。

綽號「飛天南」的被告吳偉南，作供時疑太緊張，曾自稱案發時只有37歲，之後經律師提醒，才更正是57歲。(張浩維攝)

當晚在元朗喝涼茶食燉蛋

吳又透露，他由2018年11月開始任職路政署外判維修員，主要負責擔任司機及處理雜務，工作時間由晚上8時至翌日清晨6時。在2019年7月21日，他清晨下班後吃了早餐便返家休息，起來後已是晚上9時多，他及後駕車到安順堂涼茶鋪飲涼茶，並與店主兩公婆亦相談。

當晚他與店主夫婦在涼茶鋪叫外賣用餐後，前往蘇記流心燉蛋，他亦認識該店老闆，每周會到店內吃燉蛋1至2次。他吃完燉蛋後，外帶兩個燉蛋予子女。

見救護車以為交通意外

當他駛至英龍圍附近時，「見到有救護車同好多人」，以為發生交通意外，但仍不知實際發生何事，及後他見到元朗站J出口外有不同顏色衣著的人叫囂，亦見到另一邊有村民，當中包括老人家，當時他擔生發生了交通意外，繼而駕車到大圍村泊車，前往英龍圍牌坊。

獲告知有外來人來拆祠堂

其大狀接著向吳播放有關英龍圍情況的片段，吳稱當時一名村民「Kitty」向他稱：「呢班人入嚟拆祠堂。」當時他相信「Kitty」所言，並擔心群眾會破壞村內財產或傷害村民，及後他走到人群中勸雙方和平散去。

被人壓向身仍叫村民返入村

吳指，當時現場村民只有十多個，但「外來人」比村民人數多，期間有人壓向其身體，亦曾舉起手，對方後排更有人手持長傘及長形硬物，他多次揮手叫對方人馬離開，後來亦叫村民「返入村」避免衝突。

聆訊下午繼續。

案中各名被告。(詳看下圖)

6名否認控罪的被告：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基(40歲，機械技工)，他們被控暴動、串謀有意圖傷人和有意圖傷人等罪。

王志榮、黃英傑及鄧懷琛未有傳召證人。吳偉南是首個出庭作供的被告，他之後亦會傳3名證人。

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11、734/2020