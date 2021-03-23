元朗721白衣人　證人求隱店名怕被騷擾　官：有顏色店都照常營業

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-23 11:49

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件今日（23日）續審，案件今日展開辯方案情。首兩名被告均決定不出庭作供，但次被告打算傳召一名辯方證人，惟律師指，該證人願意公開其姓名，但不想公開其店名，因其店曾被標籤為「藍店」怕惹來騷擾。法官葉佐文卻稱法庭要平衡公眾知情權，又指不少店舖現都被標籤為某種顏色，但仍照常營業，最終認為其理據不足，拒絕其申請。而該證人亦決定不出庭作供。

6名否認控罪的被告：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基(40歲，機械技工)，他們被控暴動、串謀有意圖傷人和有意圖傷人等罪。

案中被告。(詳看下圖)

辯方要求寫紙交代證人資料

第二被告黃英傑的代表大狀向法庭稱，黃將不會出庭作供，但將傳召一名證人，惟他們要求不公開該證人的公司名稱等資料，希望可以透過「寫紙」，只向法庭及控方交代，法官葉佐文卻稱，一般而言，除非公開相關資料會令證人尷尬、造成人身安全威脅，不然證人都會「開名」，法庭要平衡公眾知情權。

證人擔心店舖受滋擾

大狀進一步解釋，因為本案較敏感，亦會被廣泛報道，證人擔心店舖名被公開，會惹來騷擾。大狀又稱，證人見到網上出現欺凌情況，而其店舖曾被標籤為「藍色」，擔心作供後店舖會被破壞。

法官葉佐文指，不少店舖都會被標籤為某種顏色，但也可照常營業，拒應一名辯方證人的要求隱去其店名。(資料圖片)

官憂慮若批要求所引致後果

葉官則指不少店舖都會被標籤為某種顏色，但也可照常營業，直言：「好多證人唔係一邊（顏色），就係另一邊（顏色）」，法庭憂慮若批准要求所引致的後果。最終，葉官認為理據不足，拒絕作特別處理。該證人得悉後亦選擇不出庭作供。

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11、734/2020

2019年7月21日西鐵元朗站白衣人事件的發生經過。(詳看下圖)