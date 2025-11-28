大埔火災︱胡健民曾任法團顧問　稱2021年10月辭任　不涉工程招標

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，導致多人死傷，事發時屋苑正進行大維修。是次屋苑大維修項目涉及逾3億元工程，由上一屆業主立案法團通過，惹起大批業主不滿，最終擺免在任逾10年的法團，去年9月成功改選。



現任政制及內地事務局副局長胡健民曾為上屆業主立案法團顧問，他今日（28日）在社交媒體表示，2021年10月已辭任法團顧問的職位，無參與該屋苑的維修工程招標事宜。



大埔宏福苑11月26日發生五級火，造成多人死亡。（梁鵬威攝）

胡健民於2021年獲政府委任，出任政制及內地事務局副局長，此前為民建聯成員，2016年至2019年間擔任大埔區議員，亦曾任宏福苑業主立案法團的法團顧問。

他在表示，「本人自2021年10月20日起已辭任大埔宏福苑業主立案法團法團顧問的職位，自此再無參與該屋苑的任何事務，包括其於2023年5月16日進行的維修工程招標事宜」。

胡健民曾為民建聯前區議員，於2021年獲委任為政制及內地事務局副局長。

胡健民。（資料圖片 / 立法會直播截圖）

翻查資料，大埔宏福苑的業主立案法團於去年1月通過3.3億元方案進行屋苑大維修，要求8座共1,984戶，每兩個月、分共6期繳交16至18萬元的維修費，結果引起大量業主不滿。

相關工程於去年7月起動工，後來有業主按《建築物管理條例》法定要求召開特別業主大會，重新決定維修方案、以至重選法團代表。經過多番努力，去年9月部份業主成功召開特別業主大會，經過討論後，以大比數通過罷免在任逾10年的法團，以及選出新法團代表。胡健民是舊法團顧問。