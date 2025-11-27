宏福苑火災｜中央派人救災反映港府不足？　李家超：展現偉大關愛

宏福苑五級火發生當晚，國家主席習近平罕有指示要求全力以赴撲滅火災。事隔一天，中央港澳辦副主任農融一早率領工作小組抵港協助救災，港澳辦常務副主任徐啟方其後亦到港。行政長官李家超被問到中央派人救災反映港府不足，他表示大家本着大愛精神，有艱難的時候施以援手，「我覺得是很偉大的關愛精神展現」。



11月27日，大埔宏福苑五級火發生後一天，行政長官李家超率官員會見傳媒。（夏家朗攝）

習近平指示全力撲滅火災 港澳辦翌日赴港救災

大埔宏福苑昨日（27日）下午發生五級大火，導致嚴重死傷。同日晚上，國家主席習近平向該遇難人員和殉職消防員致哀，慰問遇難者家屬和受災人員，並要求全力以赴撲滅火災，指示有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。

事隔一天，中央港澳辦已部署組建中央港澳辦工作小組赴港，協助開展救災工作。工作小組由中央港澳辦副主任農融率領，今日（27日）淩晨出發，早上抵達香港開展工作。港澳辦常務副主任徐啟方同日下午亦來港協助開展救災工作。

中央派人救災反映港府不足？ 李家超：展現偉大關愛

行政長官李家超傍晚會見傳媒，被問到中央港澳辦工作小組的角色、負責工作，以及中央派人救災反映港府不足時，他表示國家主席習近平高度關注事件，「多謝主席，我哋國家一方有難、八方支援呢個精神，我相信無論喺國內或者香港都係全面體會」，又指今次發生大火後，香港市民也是一方有事、八方支援。

大家都想做多啲，將傷痛時間縮短，將傷亡情況減低，將我哋痛苦盡快撫平，我諗大家都係本着呢個心。 行政長官李家超

李家超表示，在習主席的高度重視和關心之下，不同單位都很熱烈支持香港特區的救援工作，中央港澳辦派出工作組支援香港救援工作，正是出於大家希望盡快將救援工作完成，社會共渡時艱，化悲痛為建設香港的力量，盡快希望復原。另外，香港已建立應急救援大灣區機制，故此不同鄰近城市的領導自從發生火災後，都發出訊息表示支持，亦都反映任何需要援助的地方，他們也會提供。

他多謝不同內地省、市等單位表示關心和支持，舉例大灣區應急機制中，包括儀器、工具、化驗協作，形容今次向內地求援物資很好，所以政府亦製作清單，實事求事，即使沒有相關工具和資源，香港都會做好這件事，但今次是可將效率和時間加速、加快，形容展現出積極性和可盡快撫平傷痛。