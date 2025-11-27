宏福苑火災｜勞工處去年起巡地盤16次　本月書面警告承建商需防火

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火災，造成多人死傷，慘劇元兇疑涉外牆棚網物料不符阻燃標準。網傳有宏福苑居民去年向勞工處反映，憂慮棚網的消防安全，獲勞工處回覆「棚網發生火災的風險相對為低」，又稱處方地盤安全條例中無棚網或任何物料的阻燃標準。



不過，勞工處今日（ 27日 ）回覆《香港01》表示，處方自去年起共巡查宏福苑工程16次，包括查看棚網是否符合勞工處要求，多次以書面警告方式提醒承建商須採取適當的防火措施。對於勞工處多次出信警告，但當局為何沒採取執法行動，行政長官李家超今日被問及時，並沒正面回應。



11月26日，大埔宏福苑發生五級火災，造成多人傷亡。（夏家朗攝）

去年9月有宏福苑住戶向勞工處投訴屋苑的維修工程，當中包括憂心棚網防燃安全等問題。勞工處於同年10月回覆稱，棚網只屬防墮物用途、毋須做熱工序，火災風險相對為低。勞工處又表示，「根據現時勞工處所執行適用於建築地盤的安全條例中，並沒有涵蓋關於棚網或任何物料的阻燃標準」。

勞工處之後再收到另一名市民對該處電郵回覆的投訴，認為就棚網的解釋錯誤。勞工處跟進事件後，認為該回覆就棚網阻燃性的內容欠清晰，引致誤會，因此於12月書面回覆投訴人，表示勞工處一直有跟進棚架上設置棚網事宜，並澄清該處職員已檢視棚網的產品質量證書，資料顯示棚網的阻燃效能符合《竹棚守則》所載的認可標準。

勞工處回覆《香港01》查詢時強調，於去年10月回覆查詢人的電郵中提及相關「棚網發生火災的風險相對為低」，指的是工程不涉及在建築物外部施行如燒焊等熱工序，並不意味着火災風險會被忽略。回覆中已說明處方已提醒承建商須做好地盤內的防火措施以防止火災發生。

勞工處又指出，自2024年7月至2025年11月期間，共16次巡查宏福苑維修工程，核查地盤的安全措施，包括查看宏福苑棚架「棚網」產品質量證書是否符合勞工處要求。處方在巡查中曾發現工程有不安全高處工作情況，已向相關承建商發出6張敦促改善通知書和作出3宗檢控。勞工處最近一次巡查於11月20日進行，並於巡查後再次書面提醒承建商採取適當防火措施的必要性。

行政長官李家超傍晚再會見傳媒。（夏家朗攝）

李家超沒答為何當局沒執法

行政長官李家超今日會晤傳媒時，被問有居民發現問題後，為何當局沒即時執法及處理問題？今次火災是否為人禍？李家超未有正面回應，僅指已成立工作組針對調查規管工作，委派政務司司長督導。