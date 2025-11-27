宏福苑火災｜周六六合彩延期　周日賽馬改閉門　7000萬總收益全捐

大埔宏福苑五級大火傷亡人數多，更仍有多人失蹤。馬會今晚（27日）宣布原定周六（29日）舉行的六合彩攪珠將延至下周二（12月2日）舉行。至於周日（30日）賽馬賽事將大幅減小活動規模，包括以閉門方式舉行，僅限馬主、董事、遴選會員及其賓客出席。馬會指，將會把今次賽事總收益悉數捐出，以協助受災人士，金額估計約7千萬港元。有關具體安排，將徵詢政府的意見，而連同馬會第一筆1億港元捐款，馬會將捐出合共約1 .7億元。



大埔宏福苑五級大火焚燒近一日，至11月27日下午仍然有濃煙由單位冒出。（梁鵬威攝）

馬會稱已檢討所有營運 確保各方面活動能顧及今次災難造成的傷痛

馬會指，對大埔宏福苑大火災難造成多人傷亡及重大財物損失深感悲痛，而早前已宣布透過其慈善信託基金撥出第一筆捐款達1億元，為受災人士及死者家屬提供支援。馬會稱已檢討所有營運確保各方面活動均能顧及今次災難造成的傷痛及影響

周六六合彩延至12.2 所有已購買彩票仍然有效

原定於11月29日（星期六）舉行的六合彩攪珠將延至12月2日（星期二）舉行，所有已購買的彩票仍然有效。

周日賽馬僅限馬主、董事、遴選會員及其賓客出席 將有默哀

馬會又指，周日的賽馬賽事將大幅減小活動規模，包括以閉門方式舉行，僅限馬主、董事、遴選會員及其賓客出席。當日賽事將不設贊助商，馬會董事、幹事、練馬師及騎師將為今次悲痛事件進行一分鐘默哀；而騎師將佩戴黑臂章致哀。場內也不會安排現場音樂表演。場外投注處僅會提供必要的客戶服務。

馬會稱，將會把當日賽事總收益悉數捐出協助受災人士，金額估計約7千萬元，有關具體安排將徵詢政府的意見，而連同第一筆1億元捐款，馬會將捐出合共約1.7億港元。