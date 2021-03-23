向供應商問價提備緩衝費用　資訊主任認索4.25萬利益　認罪候判

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-03-23 17:42

亞洲家庭治療學院前年搬辦公室時，一名時任資訊科技主疑在採購音響設備時問價時，著供應商預留「緩衝」費用，並索取介紹費約42500元，因而被廉署拘控。該主任今(23日)在東區法院承認代理人索取利益罪，裁判官把案押後至4月13日判刑，以候被告的背景報告，期間須還柙。

被告陳少鵬，53歲，承認一項代理人索取利益罪，指他在2019年10月一音響設備供應商索取利益。

被告案發時所工作的亞洲家庭治療學院，是一間提倡以家庭治療，及提高家庭健康質素的慈善及非牟利機構。該機構約於2019年4月計劃搬遷辦事處。被告當時是該機構的資訊科技主任，他獲派向多間供應商索取報價單，以籌備採購新辦事處的影音設備。

著經理報價預留緩衝款項

同年10月初，被告聯絡一名供應商的銷售經理，對方答應提供報價單。惟被告數天後致電該經理，要求對方報價時預留一些「緩衝」款項，用以支付多被告。

供應商報價後求索百分之五介紹費

該銷售經理向機構提供報價單後，該報價單的費用約為85萬，被告於同月18日要求對方支付他該金額的百分之五，作為給被告的轉介或顧問費。被告約3天後再聯絡該經理，並索取42500元，即該供應商提供報價的百分之五。該經理沒有答允被告的要求，並把事向上司匯報。

案件編號：ESCC 296/2021