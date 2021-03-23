元朗721白衣人案　飛天南稱向跌倒的人揮棒　是想提醒對方縮腳

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-23 19:47

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件今日（23日）續審，第六被告「飛天南」吳偉南下午繼續自辯，由於有片段拍到他曾揮動棍子，吳就此作出解釋，並稱當晚群眾壓向村的方向，情況變得混亂，他亦遭人用硬物攻擊中鼻及頰，並有流血，當時亦有一名橙帽人跌倒在地，並絆著他的小腿。吳稱他揮棍只因怕再受傷，又稱向橙帽人揮棍是想「叫佢縮腳」，無意擊中對方。他更叫律師重覆回帶播當日情況，指出影象「起格」及拍得一片模糊之時，正是他被襲中的一刻。

第六被告「飛天南」吳偉南的大狀繼續向他播放涉案片段，片段顯示場面後來出現混亂，吳解釋因為聚集群眾壓向村子方向，而群眾人數比村民多，及後有群眾推跌水馬，而吳聲稱遭人用硬物攻擊鼻子及面頰致他流血，而攻擊是從群眾方向而來。

指片段起格的影像正是其受襲的一刻

大狀向吳重複播放涉案片段，吳反覆觀看並不斷著大狀「回帶」，惟片段有部份較為模糊，出現「起格」情況，吳稱片中出現打鐵欄桿聲響的當刻，便是他受襲當刻，但恰巧該片段定格一片模糊，無法拍下施襲情況。

揮棍因怕再受傷

吳續指，群眾繼續向村的方向逼近，他身邊則出現一名深色衫人士，對方拿著木棍，他「覺得有威脅，驚佢傷到我」，於是搶去木棍以保護自己，由於群眾方向有心向他擲路牌等硬物，他曾揮動手上的棍。

吳解釋他不時用左手摸鼻，因為受傷流血，及感到「好痛」，又解釋他後來揮棍因為怕再受傷。

被告吳偉南自辯時稱，他因為覺得有威脅，驚會遭別人所傷，於是搶去木棍以保護自己。(張浩維攝)

小腿遭橙帽人絆著

吳繼指，後來他身邊出現橙帽人士，於是他再揮棍打水馬，希望他們可以盡快離開，隨後橙帽人士與白帽人士結伴，最終橙帽人跌倒在地上，並面向地面。吳稱，他的小腿後來被橙帽人絆住，因「怕再被攻擊」，於是又再揮棍，但沒打中橙帽人，他解釋當時只想「叫他縮腳」，無打算要擊中他。

聆訊明續。

案中的各名被告。(詳看下圖)

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11、734/2020

2019年7月21日在元朗西鐵站曾發生衝突。(詳看下圖)