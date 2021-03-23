土瓜灣劉東華診所曾指科興「聲譽不好」　衞生署終止協議收回疫苗

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-23 20:05

土瓜灣私家醫生劉東華的診所，早前遭傳媒揭發，涉自製參考表格比較兩款新冠疫苗，並指科興疫苗「聲譽不好」，復必泰疫苗則「國際聲譽良好」，揚言他自己不會接種科興疫苗，亦建議市民不應接種該疫苗，事件引起建制團體抨擊。 衞生署今天（23日）表示，由於涉事醫生診所，涉違反疫苗接種計劃下指定私家診所條款協議，衞生署已於昨天（22日）終止與相關醫生診所的協議，並即時安排回收尚未使用的科興疫苗。

土瓜灣私家醫生劉東華的診所，指科興疫苗「聲譽不好」，惹建制團體抨擊。（網上圖片）

衞生署發言人表示，署方收到傳媒查詢後，隨即向相關醫生（劉東華醫生）診所（仁澤醫務中心）透過電話聯絡及上門調查跟進有關事件，並提醒涉事醫生必須嚴格按照衞生署的指引而提供疫苗接種服務。

根據調查所得，由於涉事醫生診所違反疫苗接種計劃下指定私家診所條款協議，衞生署已於3月22日，終止與相關醫生診所提供疫苗接種計劃服務的協議，並即時安排回收尚未使用的科興疫苗。

衞生署會繼續提醒參與計劃的私家醫生須按照計劃指引提供疫苗接種服務。

西醫劉華東列出表格，引述科興高層賄賂內地官員的新聞，指其聲譽不好，引來抨擊，診所之後撤下表格。（何進康攝）

據網上照片，劉東華診所內曾有自製的表格資料，比較「科興」及「復必泰」兩種疫苗。表格上指出，科興有效率最高為50%，復必泰則有95%，及指兩種疫苗副作用「大致相同」。同時，表格亦指出科興「聲譽不好」，復必泰則「國際聲譽良好」。表格有進一步解釋，科興之所以「聲譽不好」，原因是「曾用了55萬元賄賂中國藥品監督管理局官員尹紅章，讓科興生產疫苗，得以加快批准使用」，但就沒解釋為何復必泰「國際聲譽良好」。