復必泰｜港府叫停接種　今早有中心過百人已打針　澳門率先叫停

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-24 11:14

港府表示，今日（24日）早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，由於注意到與批號為210102的復必泰疫苗（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種。據悉，本港有多間社區疫苗接種中心分別已為數十名至過百名市民打針，至今早8時許、9時才陸續接獲政府通知須暫停接種，職員向已預約打針的市民解釋並着其離開。

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▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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港府表示，直至目前為止，BioNTech和復星醫藥未有發現任何理由，認為產品安全存在風險。然而為謹慎起見，調查期間須暫停接種批號為210102的疫苗產品，直至有關調查結束。

鑑於香港引進的復必泰疫苗屬於上述批次，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。至於本港另一批號為210104的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種，強調為預防性措施，旨在持續確保疫苗接種安全。

政府指，今日起已預約接種復必泰疫苗的人士無需前往接種中心接種，衞生署今日會與復星實業（香港）有限公司舉行緊急會議，進一步了解及跟進事件。