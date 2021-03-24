復必泰｜消息：港叫停BioNTech接種　澳門衛生局稱疫苗現包裝瑕疵

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-24 09:34

澳門衛生局今日（24日）表示，收到復星實業（香港）公司書面通知，由於近期注意到多個與批號為 210102 的德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗，西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵。澳門宣布，即日起暫停接種該疫苗，直至另行通知。據了解，香港今日起亦叫停社區疫苗接種中心的復必泰疫苗接種。

澳門衛生當局指，收到復星實業(香港)公司的書面通知，近期注意到多個與批號為 210102 的德國 BioNTech 生產的 mRNA 新冠疫苗 Comirnaty®️（有效期至 2021 年 6 月），西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵，已正在進行原因調查，須立即暫停接種。

2月27日，首批BioNTech復必泰疫苗運抵香港。（政府新聞處提供）

澳門局方又指，目前為止，BioNTech 和復星醫藥還沒有理由認為產品安全存在風險，惟謹慎起見，在調查期間，必須暫停接種批號為 210102 的疫苗產品，直至調查結束。

由於澳門引進的 mRNA 疫苗全部屬於該批次，故即日起暫停接種，直至另行通知，今日起已預約接種 mRNA 的市民無需前往接種站接種。

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