劏房租管｜小組舉行最終會議　團體請願斥加租上限15%形同虛設

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-24 10:59

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，並在本月底向政府提交最終報告，小組今日（24日）將舉行最後一次會議，據悉小組不建議設起始租金。 有關注劏房團體於房委會請願，劏房户指，板間房租金由1800加到2400元，其後更因業主要改裝單位被逼遷。團體批評若沒有起始租金，業主或會於推行租管前加租。他們又認為15%的租金加幅上限過高，「係有等於冇」。小組主席梁永祥於會前接收請願信。

全港關注劏房平台早上於房委會請願，要求小組主席梁永祥會前接收請願信。由於初時未能確定主席會否接信，街坊一度步行到會議舉行的第四座昐能交信。請願於早上9時開始，小組主席梁永祥最終於約9時40分到房委會大樓外接信。

劏房租務管制研究工作小組主席梁永祥於會議前接請願信。（張嘉敏攝）

葵涌區劏房户梁先生稱，原本居住約40平方呎板間房，惟租金由1800元加至2400元。及後業主更稱，改裝單位後表示加至2800元至3000元，其後更擅自進入梁先生的房間，把他的行李丟到馬路中心。他稱，由於患上情緒病，難覓長工，要領取綜援維生，難以負擔高昂租金；加上業主只於10日前通知加租，難覓地方搬遷。他其後於社工及前立法會議員張超雄協助下，現以2800元租住90平方呎的劏房單位。他認為15%的加幅上限太高，又擔心若不設起始租金，業主會於政府推出租管前加租。

全港關注劏房平台早上於房委會請願。（張嘉敏攝）

另一名街坊代表May姐稱，政府欠缺劏房户支援，不少業主視逼遷為「尚方寶劍」，「唔滿意你咪搬」。她斥小組忽視街坊聲音，「安居樂業講就好好聽，唔知道聽日仲有冇地方住，會唔會畀人加租」

劏房户梁先生曾因未能負擔租金被逼遷。（張嘉敏攝）

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉稱，小組若用15%為租金加幅上限過高，以5000元租金為例，將可加租750元，「（租管）係有等於冇」他表示，有街坊租金已由3000元加至6000元，升幅達一倍，擔心租管出爐前會有業主加租，令未能負擔的住户要遷到環境更惡劣的地方，如工廈單位。

他稱，平台一向建議租金升幅應以10%為上限，更理想的做法應參考荷蘭，於不同區設不同水平。而起始租金則應以差估署租值估價的1.5倍，再根據劏房面積計算比例。他又關注政府規管濫收水電費，指現時街坊投訴無門，應設有獨立部門處理劏房租約事宜。