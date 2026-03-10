五月天演唱會取消3.24首場　消委會接24宗投訴　促主辦方妥善處理

今年是台灣天團「五月天」成團29周年，早前宣布於本月來港在啟德主場館舉行演唱會，原定於3月24、25、27、28日舉行。主辦單位昨日（9日）突然宣布取消首場、即3月24日場次，改為於3月29日「加場」，並會向買了本月24日門票的觀眾退款。消息一出，大批網民大呼失望，有人認為主辦方於取飛前一日才公布很過份，感到不被尊重。



日期更新後的演唱會海報。（公關提供）

今年是五月天成團29年，五月天較早前公佈，2026年會於香港、台北、北京三地與歌迷見面。自演出日期公布後，許多歌迷都期盼能在3月29日「成團日」，與五月天一起慶祝這個別具象徵意義的日子。

五月天 [#5525+1 回到那一天] 香港站四場演出日期，由原定3月24、25、27、28日，將調整為3月25、27、28、29日舉行，正式加入3月29日生日限定。而團隊經審慎評估後，原定於3月24日舉行的首場場次將會取消。主辦方宣布將會為已購買3月24日場次的觀眾辦理退票安排，所有費用將全數原路退回至用戶購買門票付款帳戶，引起不少已購買當日場次的五月天粉絲（五迷）大感失望和不滿，紛紛在社交媒體發文及留言申訴。

消委會接24宗投訴包括非本地消費者 促主辦方妥善處理

消委會表示，截至今日下午一時，已接獲24宗有關五月天演唱會取消首場場次的投訴，當中8宗來自本地消費者，16宗來自非本地消費者，投訴涉及總金額為63,613元，金額最高的個案涉及6,700元。投訴內容包括主辦單位沒有為消費者更換場次，以及影響專程來港觀眾的酒店及交通安排。

消委會指，取消演唱會個別場次會令已購票人士失望，甚至影響部份購買了門票的訪港旅客行程。消委會敦促主辦單位妥善處理，包括考慮給予不同替代方案。此外，消費者亦應留意主辦單位的公告，以了解最新的事態發展及安排，同時保留相關交易紀錄。如沒有獲得退款，亦可以之作為憑據再作追討。