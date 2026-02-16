消委會．吸塵機｜小米最高吸力續航僅7分鐘　Dyson最貴但留塵線

吸塵機一直是家居清潔好幫手，近年無線直立式吸塵機更越趨普及。消費者委員會今日（16日）公布了16款於本港有售的型號測試，售價介乎599元至7,490元。測試發現各款產品的吸淨能力與續航力存在明顯差異，有6款吸淨表現較佳。當中性價比最高的是德國Miele，滿分5分中獲4分，評價指吸頭效率出色，為樣本中最靜，不過於最低吸力設定時，只有約24分鐘續航力，為樣本中最低。



有關測試由國際消費音研究及試驗組織（ICRT）統籌，樣本於歐洲購買，並由當地實驗室進行評測。消委會今日發布當中16款於本港有售的型號的測試結果。測試主要參考歐洲標準EN 60312-1進行，涵蓋各樣本的吸淨能力、省電表現、漏塵表現、寧靜程度及使用方便程度。測試樣本全採用鋰離子充電池，並且均不能在充電期間同時使用。型號的售價由599元至7,490元。

是次測試及評分主要涵蓋吸塵機裝上主吸扒的基本功能表現，個別配件的表現及其他特別功能並不包括在測試範圍內。

測試結果顯示各產品的吸淨能力與續航力存在明顯差異，其中6款的吸淨表現較佳，分別是德國製的Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition、中國製的Dyson V15 Detect Fluffy、波蘭製的Bosch BCS932BGB Unlimited 9、中國製的Dyson V16 Piston Animal、中國製的小米G20，及越南製的三星Bespoke Jet Lite Multi VS20C852CTN/SH，這6個樣本的吸淨能力都獲得4分，滿分為5分。

性價比最高德國Miele 售價4288元

在16個樣本中，性價比最高的是德國Miele，售價為4288元，滿分5分中獲4分。評價指其在地板上的吸淨能力出色，吸頭效率出色，吸淨闊度最闊，而且噪音為樣本中最靜，不過於最低吸力設定時，只有約24分鐘續航力，為樣本中最低。

其次是馬來西亞產的Dyson V12 Original，同獲4分，售價為4690元。評價指其於地板上的吸淨能力出眾，而且機身重量最輕，但於地氈上吸纖維的表現，及寧靜表現同樣遜色。

馬來西亞產的Dyson V12 Original獲4分，售價為4690元，是性價比第二高。（消委會測試報告截圖）

最貴的樣本是中國產的Dyson V16 Piston Animal，售價為7490元，其總分亦為4分。樣本於最低吸力設定時的續航逾73分鐘，為樣本中第二長。不過，測試發現其吸扒的獨特設計於地氈上以直線拖動吸塵後會留下一條沒有被清除的「塵線」，而且寧靜程度表現遜色。

中國製Honiture X7最低分 吸淨能力及寧靜程度不理想

而總分最低，僅2.5分的是中國製Honiture X7，售1780元。其於地氈上的吸淨表現、吸力維持表現，及寧靜程度都不理想，優點是在最高吸力設定時有18分鐘續航力，以及方便安裝配件。

總分最低，僅2.5分的是中國製Honiture X7，售1780元。（消委會測試報告截圖）

機電工程署建議，在使用吸塵機時，應：

1. 避免從網店購買不符合本地規格的電器於本港使用，當中風險包括電壓差異及電源插頭的分別；



2. 充電器在使用時應放在視線範圍內；



3. 避免將充電器長期接駁電源，使用後應拔掉插頭或關掉電源；



4. 按照說明書指示使用及定期保養吸塵機及其充電器；



5. 若發現吸塵機或其充電器出現異常情況，例如發出異常噪音、氣味或漏出液體等，應立即停止使用，並安排合資格的技師檢查；及



6. 切勿讓吸塵機吸入高溫或燃燒中的物件（例如灰燼或煙頭等）。切記除特別型號外，一般吸塵機不能吸水。

