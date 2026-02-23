消委會投訴榜2025｜10大本地投訴曝光　涉款逾億　有服務升2.5倍

消費者委員會今日（23日）公布去年全年數據，接獲的整體投訴數字結束連續3年升勢，回落至38,187宗，較2024減少6%。撇除3大內地主要網上購物平台的2,218宗內地消費者投訴，消委會去年共接獲35,969宗與本港消費者及或本地商戶相關的投訴，較2024年減少4%。



「投訴榜2025」首10位的投訴總數為22,760宗，佔全年整體投訴的63%。食肆及娛樂的投訴連續4年居榜首，達6,922宗，當中以外賣送餐平台的投訴佔最多，達2,022宗較前年升76%。此外，醫療服務投訴亦因為仁滙醫務集團結業事件所衍生的

1,299宗投訴，進佔第5位，按年升2.48倍。



消費者委員會（消委會）。（資料圖片/潘耀昇攝）

消委會接邊類服務投訴最多？

2025年本港消費者及／或本地商戶相關投訴排名

排名／投訴類別／2025年／2024年／按年變動／2025年涉及總金額

1／食肆及娛樂／6,922宗／5,810宗 +19%／$8,256,092

2／旅遊事務／3,255宗／2,915宗 +12% $18,418,516

3／電訊服務／2,646宗／3,071宗／-14% $3,515,439

4／電器／2,133宗／2,227宗／-4%／$8,524,685

5／醫療服務／1,845宗／530宗／+248% $16,254,358

6／美容服務／1,443宗／2,929宗／-51%／$32,157,822

7／衣飾／1,249宗／1,211宗／+3%／$5,217,426

8／藥物及中藥／1,138宗 ／1,034宗／+10% $6,520,753

9／本地旅店服務／1,098宗／828宗 +33%／$3,959,538

10／食品及飲品／1,031宗／1,001宗／+3%／$884,525



消委會2025年接獲的醫療服務投訴因為仁滙醫務集團結業事件所衍生的1,299 宗投訴，進佔第5位，按年升1.48倍。（資料圖片/黃浩謙攝）

消委會指，撇除3大內地主要網上購物平台的2,218宗內地消費者投訴後，消委會在2025年共接獲35,969宗與本港消費者及／或本地商戶相關的投訴，較2024年減少4%，首10位的總數為22,760宗，佔全年整體投訴的63%。

食肆及娛樂投訴連續4年居榜首 涉外賣送餐平台最多

食肆及娛樂的投訴連續4年居榜首達6,922宗，當中以外賣送餐平台的投訴佔最多，達2,022宗，較前年的1,146宗上升76%。此外，醫療服務投訴亦因為仁滙醫務集團結業事件所衍生的1,299宗投訴，而進佔第5位。

消委會在2025年本港消費者及／或本地商戶相關的投訴中，21%均與服務質素有關，達到7,664 宗，較前年大幅增加41%。涉及更改／終止合約的亦上升19%，達5,666宗，佔整體投訴的 16%，此兩類投訴涉及金額共逾 1.8 億元。雖然去年發生影響大批消費者的仁滙醫務集團全線結業事件，但由於2024 年的舒適堡結業事件推高基數，涉及結業的投訴去年反而下跌69%。