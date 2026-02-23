消委會投訴去年減6%止3年升勢　網購勁升12%　涉款大增至$9300萬

消費者委員會今日（23日）公布去年全年數據，整體投訴數字結束連續3年升勢，回落至38,187宗，較2024減少6%。不過，全年整體的網購投訴共有18,913 宗，按年上升12%，網購投訴佔整體投訴50%，亦較前一年的42%為高，涉及總金額亦大幅上升 45%至近9,300 萬元。



消費者委員會2月23日公布2025年全年數據，整體投訴數字結束連續3年升勢，較2024年減少6%。（資料圖片/潘耀昇攝）

消費者和營商信心明顯改善 2025年投訴回落至38,187宗

消委會指，2025年香港經濟穩中有進，全年實質本地生產總值錄得3.5%的蓬勃增長，消

費者和營商信心明顯改善，而消委會去年接獲的整體投訴數字亦結束連續3年升勢，回落至38,187宗，較2024年的逾 4 萬宗減少6%。

網購投訴佔比增至近半 總金額上升45%

不過，消委會指網購已成為不少消費者生活日常，2025年接獲最多投訴的首20個商戶中，大部份均有提供網購服務。全年整體的網購投訴共有18,913 宗，按年上升12%，佔整體38,187 宗投訴約 50%，較前一年的 42%為高，涉及總金額大幅上升45%至近 9,300 萬元。

2025年全年整體網購投訴共有18,913 宗，按年上升12%。（資料圖片/梁偉權攝）

消委會2025年網購投訴涉及的服務類別排名

香港消費者針對內地商戶的網購及非網購投訴同升逾4成

消委會稱，每年接獲的投訴除涉及本港消費者外，不同國家及地區、特別是內地的消費者，亦會就本港及跨境網購的消費爭議向消委會求助，而去年內地消費者針對香港商戶（包括在本港註冊內地 3 大網購平台）的網購投訴共5,192 宗，香港消費者針對內地商戶的兩類投訴，亦分別上升逾4 成。