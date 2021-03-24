撰文： 朱海棋 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-24 12:41

復必泰疫苗其中一批次出現包裝瑕疵，香港即日起煞停接種，直至另行通知。不過，港府遲澳門足足一小時才公布，本港各區接種中心早上一度出現混亂，有部份中心有幾十名至過百人已接種疫苗。 政府公布，叫停接種是由於疫苗藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵。據了解，今次緊急煞停接種復必泰疫苗主因，是疫苗瓶塞出現少許傾斜，未知是否與疫苗在解凍過程中，有溫度變化有關，當局審慎起見決定暫停接種。

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

+ 3 + 3 + 3

港府今早10時公布，收到復星書面通知，進口批號為「210102」的復必泰疫苗（有效期至2021年6月），藥瓶封蓋出現包裝瑕疵，已正在進行調查，為謹慎起見，現階段須即時暫停接種。

據了解，本港有多間社區疫苗接種中心，在公布煞停接種復必泰前，今早分別已為數十名至過百名市民打針，到今早8時許、9時才陸續接獲政府通知須暫停接種，職員向已預約打針的市民解釋並着其離開。

澳門衞生局在今早8時41分便公布暫停接種。（網站截圖）

澳門政府早港府79分鐘決定煞停接種

對比另一邊廂，澳門衞生局在今早8時41分，便已公布接獲復星通知，由於澳門引進的 mRNA 疫苗全部屬於該批次，故即日起暫停接種，直至另行通知，並呼籲已預約市民無需前往接種站接種。

+ 4 + 4 + 4

據悉，復必泰疫苗原須儲存攝氏零下70度，接種前才解凍。消息人士表示，有復必泰疫苗的瓶塞出現少許傾斜，未知是否與疫苗在解凍過程中，有溫度變化有關，當局審慎起見暫停接種。衞生署今日會與復星舉行緊急會議，進一步了解及跟進事件。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼