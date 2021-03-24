復必泰疫苗暫停｜市民摸門釘感失望　稱日後再預約：有信心

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-24 12:41

港府早上（24日）突然宣布暫停向市民接種BioNTech/復星的復必泰疫苗，原因是批次包裝出現瑕疵。消息來得突然，大批市民到旺角界限街體育館的接種中心才發現摸門釘，大感失望，批評政府未有通知。另外，消息傳出一個小時仍未有英文公告，有外國人及小數族裔指責，感到訊息混亂，無人理。

林先生對復必泰疫苗有信心，未來會再預約接種。（盧翊銘攝）

林先生特登預約放假日來接種復必泰疫苗，他對政府安排感錯愕，「無收到任何訊息」，又表示不會轉打科興疫苗，「咁一早睇中佢防護力」，未來會再約預打復必泰，有信心。

譚先生同樣到場後才知摸門釘，他坦言不會接種科興疫苗，因對其信心不大，又認為政府安排混亂，「垃圾」。

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

有市民指兩隻疫苗都好似有問題 不會再預約

不過也有市民直言不會再預約打任何新冠疫苗，王小姐說：「好似兩隻疫苗都有問題」，科興防護力不高，復必泰便包裝有瑕疵，「睇定啲先算。」

由於政府公告遲遲未有英文版本，大批外國人及少數族裔感到一頭霧水。其後，職員便安排人士入內中心，解釋情況。

有印度人狠批政府公布消息一小時後仍未有英文版本。（盧翊銘攝）

有印度人批評，不懂中文，政府公告竟無英文，「so confused」，連一個訊息也沒發給他們，但明白「safety is most important 」，理解安排。