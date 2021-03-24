新冠疫苗｜上海將啟動60歲及以上人群　與在滬外籍人士預約接種

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-24 12:59

周二（23日），「上海發布」微信公眾號消息指，上海市自3月25日起將按照「知情同意，自願免費」的原則，啟動60歲及以上人群新冠疫苗登記預約接種工作，70歲及以上人群前往接種時，需由家屬或社區志願者陪同。 另外，自3月29日起，上海市將在滬外籍人士中的，適齡人群納入已進入上市階段的國產疫苗的接種人群範圍。

上海將啟動60歲及以上人群新冠疫苗登記預約接種工作。（資料圖片）

「上海發布」指，目前，針對上海市60至75歲身體健康、無禁忌症的社區居民，通過社區整建制登記預約接種，至指定社區接種點接種。對於60至75歲在職在崗人員也可選擇參加單位整建制組織的疫苗接種，至大型臨時接種點接種。76歲及以上居民根據接種進度安排，適時啟動接種。

市民可通過網上平台註冊登記個人資料進行預約，而對於不方便使用智能手機的，亦可通過健康驛站自助終端刷身份證、社保卡後登記預約，或由社區志願者協助進行登記預約。

另一方面，自3月29日起，上海市將根據「知情、自願、自費、風險自擔」原則，為在滬外籍人士中的適齡人群提供疫苗接種服務。值得注意的是，已參加上海市社會保障醫療保險的外籍人士，將享受與其他參保中國公民同等待遇。而未參保的外籍人士自費接種疫苗的費用是100元人民幣每劑。

據了解，截至3月21日，上海市已經累計接種新冠疫苗260萬劑次，其中88.2萬人完成兩劑次接種。

（上海發布微信公眾號）