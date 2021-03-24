復必泰｜批次包裝現瑕疵港府突叫停　市民形容打唔到係最好彩

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-24 14:11

新冠疫苗接種計劃正如火如荼之際，政府今日（24日）突然因批次包裝出現瑕疵，宣布暫停向市民接種復必泰疫苗。惟消息過於突然，大批市民到體育館的接種中心才發現摸門釘。 不過有到場才知停打復必泰消息的市民形容感到幸運，她質疑過去數日接種的批次可能亦有瑕疵，或出現不良反應，「如果今朝打唔到，係最好彩」。不過亦有市民對復必泰信心不減，指其有效率達九成，故不會考慮其他疫苗，「Rebook（重新預約）都會揀返呢款。」

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接種中心門外沒有貼出通知

中山紀念公園體育館的接種中心，今早10時半仍有約30人排隊等候打針。雖然港府已宣布暫停復必泰疫苗接種，但大門外未有貼出公告，亦沒有工作人員解釋。有到場輪候市民感到無奈，隨後陸續離開。直至11時半，只剩下數名市民仍堅持等候。有後來到達現場的市民稱，今天專程請假由愉景灣坐船到西營盤打針，斥政府未及時通知煞停打針，「政府太過份！」

市民：Rebook都會揀返呢款

坐在接種中心外苦候的陳先生表示，正等待中心貼出停打公告，若再無消息，打算於11時半離開。他認為，雖然疫苗有批次的包裝出現瑕疵，但他對復必泰疫苗仍抱有信心，指復必泰疫苗有效率達九成，故不會考慮其他疫苗，「Rebook都會揀返呢款。」他亦建議政府應盡快通知市民重新接種的安排。

在香港大學工作的姚小姐則苦笑說，由於不願請假接種疫苗，前日向主管要求加班，以換取今日推遲上班時間。不過她並沒有感到憤怒，反而覺得幸運。她解釋，過去數日的批次可能亦有瑕疵，或出現不良反應。「如果今朝打唔到，係最好彩。」

姚小姐感到幸運，指過去數日的批次可能亦有瑕疵，或出現不良反應。「如果今朝打唔到係最好彩。」（歐陽德浩攝）

籲政府聯絡近日接種疫苗的市民了解情況

姚小姐續指，有朋友於數日前曾接種復必泰，因此未來數日都會關心她的身體狀況，「 啱啱都同佢講要小心啲。」她建議政府，應以電話、電郵等方式，主動聯絡近日接種疫苗的市民，以了解他們有否出現不良反應。

問到是次事件會否打擊對復必泰的信心，姚小姐指，明白復必泰儲存方式的要求較高，過往亦曾在美國居住一段時間，沒聽當地朋友提到副作用問題，認為是個別事件，無阻之後繼續選擇接種復必泰，「（美國）打咗幾百萬幾千萬支都冇問題。」

陳先生指復必泰疫苗有效率達九成，故不會考慮其他疫苗，「Rebook都會揀返呢款。」（歐陽德浩攝）

長者︰「唔會因為一次問題冇信心」

而長者陳先生到達現場後，才得悉政府暫停疫苗接種，因此感到意外。但他強調，不會考慮接種其他疫苗，「唔會因為一次問題冇信心，平時日用品都會有批次出現問題收返啦。」問到政府今次安排的看法，他說：「乜都唔知！太短時間未消化。」

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