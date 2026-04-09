公屋智能門禁｜房委會委員梁文廣指私隱度高　盼18區均有屋邨試行

房屋署正在黃大仙東匯邨及元朗朗善邨試行非接觸式智慧門禁系統，居民可透過「智方便 - 個人碼」及「八達通」進入大廈，毋需使用密碼。房委會委員梁文廣今日（9日）指，該系統私隱嚴密度更高，目前已有超過8成居民登記。他又指，訪客亦可訪過「智方便 - 個人碼」進入大廈，而不用保安員核實。



圖為房屋局局長何永賢早前到東匯邨，了解非接觸式智慧門禁系統的試行情況。（何永賢Facebook截圖）

圖為房屋局局長何永賢早前到東匯邨，了解非接觸式智慧門禁系統的試行情況。（何永賢Facebook截圖）

黃大仙東匯邨及元朗朗善邨正試行非接觸式智慧門禁系

有關房屋署正在黃大仙東匯邨及元朗朗善邨試行的非接觸式智慧門禁系統，梁文廣指新門禁系統容許居民透過智方便的個人二維碼進入大廈，個人二維碼須預先到屋邨辦事處登記，居民亦可登記利用八達通進入大廈。

梁文廣形容登記相對簡單 只需數分鐘 系統使用方法與過關類似

梁文廣認為登記相對簡單，居民只需抽數分鐘，或由保安協助下完成，使用時亦未必需要重新適應，因系統使用方法如北上過關等類似。

梁文廣又說，以往訪客進入大廈，需出示身份證，由保安員登記後才可上樓，在智慧門禁系統下，訪客未必需要出示身份證，只要利用智方便即可，其訪問紀錄亦會滙入系統，毋需經保安核實。他指這樣可以保障訪客私隱。

房委會委員梁文廣。（資料圖片/梁鵬威懾）

他續說，使用智慧門禁系統的大廈仍會有密碼系統，期望在全港18區都有屋邨可以試行及使用該系統。梁文廣稱現時登記數字不錯，有超過8成居民登記，但認真好在舊屋邨推行，相信居民仍要一段時間適應。

不過他認為八達通卡等並不是新科技，適應不難，但政府要多推廣及宣傳系統的好處，如私隱嚴密度較高等。至於系統能否用作打擊濫用公屋，梁文廣稱署方在推行時未有作該方面考慮，認為技術上可做到，但強調濫用公屋個案非常少。