房屋署兩邨試行智能門禁系統 何永賢：擬為更多屋邨改裝
撰文：蕭通
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為推動智慧屋邨管理，房屋署最近正式引入兼容「智方便 - 個人碼」及「八達通」的非接觸式智慧門禁系統，並於黃大仙東匯邨及元朗朗善邨試行，為居民提供更便捷、更安全的大廈保安系統。房委會正計劃在新屋邨及資助出售房屋採用新智能門禁系統，並研究為更多現有屋邨改裝新系統。
以「智方便」及「八達通」進出大廈
房屋局局長何永賢周二（7日）表示，她早前到東匯邨了解新系統試行情況，不少居民大讚系統方便，尤其便利老友記出行。
登記系統手續簡單，住戶只需到屋邨辦事處出示他們的「智方便 - 個人碼」及「八達通」，登記後便可即時輕鬆透過門禁系統出入大廈，從此無須再輸入密碼。為加強居民了解「智方便 - 個人碼」，屋邨亦邀請了數碼政策辦公室的同事到場，鼓勵他們即場登記使用「智方便」應用程式。
新系統亦可便利訪客登記，訪客只須於地下向保安人員出示「智方便 - 個人碼」，掃描並輸入簡單資料後，即可完成登記程序，無須出示身份證，做法既方便，亦可保障個人私隱。
東匯邨及朗善邨已有約八成居民登記
目前，東匯邨及朗善邨新智能門禁系統已投入使用。截至3月底，已有約八成居民成功登記使用新智能門禁系統，房屋署會繼續積極協助居民登記服務。
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