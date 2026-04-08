房屋署兩邨試行智能門禁系統　何永賢：擬為更多屋邨改裝

為推動智慧屋邨管理，房屋署最近正式引入兼容「智方便 - 個人碼」及「八達通」的非接觸式智慧門禁系統，並於黃大仙東匯邨及元朗朗善邨試行，為居民提供更便捷、更安全的大廈保安系統。房委會正計劃在新屋邨及資助出售房屋採用新智能門禁系統，並研究為更多現有屋邨改裝新系統。



圖為房屋局局長何永賢早前到東匯邨，了解非接觸式智慧門禁系統的試行情況。（何永賢Facebook截圖）

已登記門禁系統居民，在拍卡後可以進入大厦；未登記者將在屏幕顯示。（何永賢Facebook截圖）

以「智方便」及「八達通」進出大廈

房屋局局長何永賢周二（7日）表示，她早前到東匯邨了解新系統試行情況，不少居民大讚系統方便，尤其便利老友記出行。

登記系統手續簡單，住戶只需到屋邨辦事處出示他們的「智方便 - 個人碼」及「八達通」，登記後便可即時輕鬆透過門禁系統出入大廈，從此無須再輸入密碼。為加強居民了解「智方便 - 個人碼」，屋邨亦邀請了數碼政策辦公室的同事到場，鼓勵他們即場登記使用「智方便」應用程式。

新智能門禁系統的登記系統手續簡單，住戶只需到屋邨辦事處進行辦理。（何永賢Facebook截圖）

新智能門禁系統的登記系統手續簡單，住戶只需到屋邨辦事處出示他們的「智方便 - 個人碼」及「八達通」登記。（何永賢Facebook截圖）

新系統亦可便利訪客登記，訪客只須於地下向保安人員出示「智方便 - 個人碼」，掃描並輸入簡單資料後，即可完成登記程序，無須出示身份證，做法既方便，亦可保障個人私隱。

東匯邨及朗善邨已有約八成居民登記

目前，東匯邨及朗善邨新智能門禁系統已投入使用。截至3月底，已有約八成居民成功登記使用新智能門禁系統，房屋署會繼續積極協助居民登記服務。