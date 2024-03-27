房委會擬在一新落成屋邨試行新門禁系統　兼容智能卡及應用程式

公屋及房協轄下出租屋邨的大廈正門、側門及樓梯目前均安裝鐵閘及密碼鎖系統，房屋局局長何永賢以書面回覆議員質詢時表示，房委會計劃在2024年於其中一個新落成的公共屋邨，試行以兼容智能卡及流動應用程式的大廈門禁系統，暫時沒有計劃在新落成的公屋住宅大廈全面採用。



現時公屋及房協轄下出租屋邨的大廈正門、側門及樓梯均安裝鐵閘及密碼鎖系統。（資料圖片）

曾於三公屋邨試行智能卡門禁系統 按密碼仍較多人選擇

現時不少私人屋苑都使用八達通卡或智能卡門禁系統，惟公共屋邨及出租屋邨的大廈則沿用密碼鎖系統。屋局局長何永賢回覆議員質詢時解釋，房委會曾於2008至2010年在三個新落成的公共屋邨，分別為彩盈邨、彩德邨及彩福邨，推行樓宇智能卡門禁系統先導計劃，惟經驗顯示，居民仍較多選擇以按動密碼方式進入大廈，加上相關智能卡門禁系統涉及額外開支，認爲該計劃未有擴展至其他公屋住宅大廈的需要。

房屋局又指，雖然房委會沒有計劃在新落成的公屋住宅大廈採用八達通卡及智能卡門禁系統，但計劃在2024年於其中一個新落成的公共屋試行上述系統。房屋局會觀察這個試驗計劃的成效、系統的技術應用及聽取住戶反應等，持續提升屋邨的保安管理。

出租屋邨已分階段改門禁系統 每座大廈花約5.5萬元

至於房協方面，房協在2017年起，已分階段在設有密碼鎖系統的出租屋邨增設八達通卡或智能卡門禁系統。增設八達通卡門禁系統的安裝費用每座大廈約為55,000元。