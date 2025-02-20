公營房屋調查：近8成住戶冀用智能門禁　公屋聯會倡拍個人八達通

房署去年於屯門顯發邨，試行智能門禁系統，租戶可用智能電話的應用程式掃二維碼，或用「房署繳費通」拍卡進入大廈。公屋聯會早前進行問卷調查，有近八成受訪的公屋、居屋住戶認為，署方應加裝電子拍卡開門，較多受訪者同意選擇以個人八達通作為門禁系統。公屋聯會建議政府回應住戶期望，優先考慮引入有關系統，並建議選取新屋邨，盡快展開試行計劃。



公屋聯會早前到屯門顯發邨，視察智能門禁系統。

公屋聯會聯同多個機構及議員辦事處，於去年11月至今年1月，透過實體及網上問卷，收集到4,797份，來自160條房委會轄下公共屋邨、居屋及綠置居屋苑的居民對安裝智能門禁系統的意見。

調查發現，有78%受訪者同意加裝智能門禁系統，主要原因包括減低陌生人進入大廈的機會、減少大廈密碼外洩風險。又有受訪者認為，智能門禁系統可「減少要求保安員幫手開門的情況」、「可幫助留意獨居長者出入，及時提供協助」。

屋聯會早前進行問卷調查，有近八成受訪的公屋、居屋住戶認為，署方應加裝電子拍卡開門。

調查又發現，有近三成受訪者認為，要求大廈保安員開啟閘門是合適的，四成受訪者表示，在回家時是要求大廈保安員幫手開閘門的。但該會認為，保安員的職責是要確保大廈保安，若要求大廈保安員主動為訪客及住戶開啟閘門，不符會其工作職責及目標。

另外，六成受訪者表示，如果要採用電子拍卡開門系統，期望可用個人八達通，至於由屋苑提供的智能卡及手機應用程式二維碼，則分別有33%及25%。27.4%的受訪者表示，無論增加何種方式，都要保留按密碼開門。

公屋聯會認為，進一步提升屋邨或屋苑的保安是必須，也是住戶的期望，建議房署在檢討及總結屯門顯發邨的試行經驗後，可加快在新建的出租公共屋邨大廈中採用。該會又建議政府，採用個人八達通作為門禁系統，建議政府選取新屋邨，盡快展開試行計劃。