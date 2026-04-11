民安隊懲教署辦全民國安教育日暨開放日　冀提升市民國民身份認同

為響應4月15日「全民國家安全教育日」，懲教署及民安隊等今日（11日）舉行開放日。各單位透過舉辦攤位遊戲、展覽及講座等活動，冀提高市民的國安意識及國民身份認同。其中懲教署即日起推出國安主題宣傳車走訪全港中小學，民安隊亦宣布年內將安排逾300名少年團員赴內地交流，培養年輕一代維護國家安全的自覺性。



懲教署今日（四月十一日）在香港懲教博物館及社區教育體驗館舉行開放日。圖示律政司副司長張國鈞博士（後排左二）及懲教署署長黃國興（後排右二）與選購「徵心製造」的「全民國家安全教育日」限定產品的市民合照。（政府新聞處圖片）

懲教署在香港懲教博物館及社區教育體驗館舉行開放日，現場設有以「十五五」規劃及國家安全為主題的攤位遊戲，旨在加深市民對「十五五」規劃的認識、對國家安全的理解，以及國民身份認同。律政司副司長張國鈞亦有到場參觀，他在懲教署署長黃國興陪同下，參觀展覽及攤位遊戲。

律政司副司長張國鈞博士（左）在懲教署署長黃國興（中）陪同下，參與以「十五五」規劃為主題的攤位遊戲。（政府新聞處圖片）

另外，署方即日起推出「國安特別版更生速遞」宣傳車。宣傳車將到訪全港各區的中小學，透過4款以國家安全為主題的互動遊戲，當中包括模擬情境及體感遊戲，讓國家安全意識深植社區及校園，並培養年輕人維護國家安全的自覺性。

民安隊總部今日亦舉辦全民國家安全教育日暨開放日。場內有國家安全攤位遊戲、教育展覽、講座，亦有各種體驗，以及搜救器材展示等。

為響應全民國家安全教育日，民眾安全服務隊（民安隊）總部今日（4月11日）舉行開放日。圖示民安隊樂隊演奏特色的中式軍樂。（政府新聞處圖片）

民安隊總參事梁冠康表示，民安隊一直積極安排少年團員到內地不同城市交流，親身認識國家安全的重要性及祖國的最新發展。今年，超過三百名團員將分批前往北京、深圳、西安、湖南及浙江等地，親身感受國家的發展脈搏。