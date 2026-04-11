張敬軒任保安局正向項目導師　何敬康力撐：每個人都有過去

歌手張敬軒接受報章專訪，透露自己擔任保安局「正向引導」項目導師，並為昔日言論作品致歉，引起社會熱烈討論。新民黨立法會議員何敬康今日（11日）發文力撐，指每個人都有過去，曾經犯錯，如果學會了釋放，是非常勇敢、非常負責的行為。他又認為，張敬軒是一個好例子，說明只要認清了以往的失誤，社會都會重新接納。



政府推出「正向引導項目」，協助在反修例事件被捕而未被檢控人士，給予他們更生機會。張敬軒接受《文匯報》專訪時提到，自己將出任項目其中一位導師，帶領曾迷失方向的年輕人北上交流。他又稱，自己當年被社會氣氛衝昏頭腦，過去一些言論和作品的演繹方式不當，令外界質疑他心繫國家香港的情懷和態度，就此真誠致歉，盼消除社會質疑聲音，同時冀以自身經歷引導年輕人認清錯誤、重新出發。

何敬康：非常勇敢非常負責的所為 值得鼓勵和支持

何敬康在社交平台發文支持張敬軒，指其音樂一向觸動著很多香港樂迷，打動不少人，是香港樂壇近年來其中一個重要的角色。他表示，每個人都有過去，都曾經跌蕩和犯錯，如果認清了真正事實，學會了釋放，是非常勇敢、負責的行為，值得鼓勵和支持；文中亦穿插了三首張敬軒的歌，包括《笑忘書》、《My Way》，以及《櫻花樹下》，憑歌寄意。

何敬康指，張敬軒勇敢面對過去的事，積極檢討面向未來，不懼部份人士不分青紅皂白的指責，正是一個很好的例子，讓社會上很多曾經激進的青年也好，不同行業的人，包括娛樂事業的也好，可思考本身是否過去也曾被迷惑過、蒙蔽過。他相信，只要有一天認清了以往的失誤，社會都會重新接納，大家永遠是一家人，就算風雨再多也可以雨過天青。

過去一段時音樂「被填上顏色」 籲褪去顏色攜手前行

何敬康又提到，過去有一段時期，音樂曾經被一些人故意填上了顏色，變得不再純粹了，社會已經踏上新的紀元，「是不是都應該齊齊為音樂，褪去這層顏色的外殼，共同攜手為這個家的未來，一起昂首前行呢？」他亦表示，支持和感謝張敬軒，期望其音樂事業更進一步，「成為全球華人的又一個音樂傳奇！」