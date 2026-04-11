張敬軒任保安局正向項目導師　為昔日言論作品致歉　盼除社會質疑

逾7000名反修例年輕被捕者歷時約七年未被起訴，保安局局長鄧炳強近日受訪稱，過去兩年推出「特別項目」，協助他們「更新」。



男歌手張敬軒接受《文匯報》專訪，提到最近成為保安局「正向引導」項目導師，計劃上半年內親身帶領參加者到內地交流，「見證國家的繁榮昌盛」。他又形容當年被社會氣氛衝昏頭腦，過去一些言論和作品的演繹方式不當，令外界質疑他心繫國家香港的情懷和態度，就此真誠致歉，盼消除社會質疑聲，同時以自身經歷引導年輕人認清錯誤、重新出發。



希望藉着這次參與保安局的項目，讓社會上對我的質疑聲可以消除。 張敬軒

男歌手張敬軒接受訪問，提到最近成為保安局「正向引導」項目導師。(資料圖片)

主動向保安局表達想參與 上半年帶參與者北上交流

鄧炳強早前表示，擬針對2019年修例風波中被捕但未曾檢控的年輕人，推出「正向引導項目」，給予他們更新機會。

張敬軒接受《文匯報》專訪時表示，知悉後深受感動，主動透過公司向保安局表達參與意願，保安局表示歡迎。他指，將在本月內擔任分享嘉賓，亦計劃上半年內親身帶領項目參加者到內地交流訪問，「讓他們可親眼見證國家的繁榮昌盛」，亦希望未來能持續參與項目，「與年輕人同行成長，共同為國家和為特區的發展作出積極的貢獻。」

他在訪問中回憶當年，形容年輕時，「言行比較衝動」，「對過去年少無知的言行感懊」。他形容，當年被社會氣氛衝昏頭腦，過去一些言論和作品的演繹方式不當，令人質疑他心繫國家和香港的情懷和態度，他就此真誠致歉。

關於過去我的一些言論和作品的演繹方式不當，令大家對於我如何看待我所心繫的國家和香港的情懷和態度有質疑，我真誠致歉。 張敬軒

他又形容，過去一些言論和作品的演繹方式不當，令外界質疑他心繫國家香港的情懷和態度，就此真誠致歉。(資料圖片)

稱當年對社會大局認識不深 對去年少無知言行感懊

他指，當年對社會大局認識不深，結合目前對現時社會經驗和大局觀，「深刻反省及後悔」，「以後我不會再犯同類的錯誤」，亦希望能為年輕一代作正面的示範，以自身經歷引導年輕人認清錯誤、重新出發。他續指，「希望藉着這次參與保安局的項目，讓社會上對我的質疑聲可以消除。」

除了擔任項目導師，張敬軒透露，會繼續透過不同計劃，以及自己的演藝訓練學院，培養更多演藝新力量，引領他們了解，進而推廣優秀中華文化；熱心參與愛國主義教育相關活動；以及投身大灣區建設，促進文化交流等。