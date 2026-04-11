保安局：全面推動社區共建安全理念　凝聚守護國家力量

下周三（11日）為全民國家安全教育日。保安局常任秘書長廖李可期今日（11日）出席活動時表示，特區政府繼續以總體國家安全觀為指導，全面推動科技創新及社區共建安全等理念，深化全民安全意識，凝聚守護國家的共同力量。



特區政府高層和中央駐港機構高層去年出席政府舉辦「全民國家安全教育日」開幕禮（盧翊銘攝）

廖李可期：維護國安 需社會各界合作

廖李可期今日出席民眾安全服務隊活動時指，今年是《中華人民共和國國家安全法》實施以來第11個全民國家安全教育日，特區政府繼續以總體國家安全觀為指導，全面推動科技創新及社區共建安全等理念，深化全民安全意識，凝聚守護國家的共同力量。她又強調，維護國家安全不止是政府的責任，亦需要社會各界合作，每一位市民都應該成為國家安全的守護者。

廖李可期續指，民安隊一向積極響應政府號召，持續推進及完善應急支援，及安全教育等工作。而民安隊少年團更是保安局轄下歷史最悠久的青年制服團體，一直肩負培養青少年服務社會的使命，令青少年在服務中學習團隊精神，有助承傳愛國愛港信念，為香港培育正向新一代力量。

卓永興：對「軟對抗」行徑 保持高度警惕

另外，政務司副司長卓永興接受傳媒訪問時提到，特區政府將主動對接「十五五」規劃，政府所有政策範疇都會以維護國家主權、安全、發展利益作指導思想，確保社會、經濟等各個發展領域得到全面保障，不會讓敵對勢力有可乘之機，危害國家與香港的安全。

卓永興續稱，維護國家安全是一場長期鬥爭，須銘記港版「顏色革命」的教訓，並對一些仍在「打擦邊球」、搞「軟對抗」的行徑，要保持高度警惕，同時牢記「一國兩制」為保持香港繁榮穩定的最佳制度保障。

他又指，許多大國的政策言論反覆無常，國際政治環境與幾年前相比發生巨大變化，提醒市民必須對國家安全有正確的認識，保持高度警惕，絕不能讓外部勢力的干預與「軟對抗」有可乘之機。