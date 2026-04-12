宏福苑｜宏志閣業主5月或可上樓執拾　有居民關注電梯能否運作

宏福苑七座受災樓宇的居民可在下周一（20日）分批上門執拾個人物品，唯一倖免的宏志閣不包括在內。政務司副司長卓永興今日（12日）表示，當局目標安排宏志閣居民五月重回單位執拾，安排與今次七座相若。有居民表示，上次時間緊迫，只執拾了基本生活用品，再上門會搬走大火前新購入的家電。



亦有居民關注電梯能否運作。由於宏志閣沒受火災波及，其電梯能正常運作，所以上次居民上樓執拾時能乘電梯；但過了近半年，電梯能否正常運作成疑，認為若沒有電梯，能執拾到的東西很有限。



宏志閣（右一）沒有受到大火波及。（夏家朗攝）

去年12月3日，宏志閣居民獲准回家取回重要物品。（梁鵬威攝）

去年12月3日，宏志閣居民獲准回家取回重要物品。（梁鵬威攝）

火災發生後一周，政府曾安排宏志閣居民上樓執拾，不過每戶只限兩人，限時1.5小時。對於或能再次上樓執拾，宏志閣居民陳先生叫好，因為上次時間緊迫，只執拾了基本生活用品。他希望今次可安排三至四小時，有時間讓他搬走一些新家電。不過，他表示尚未收到任何相關通知。

另一名住戶庾先生則指，當時時間緊迫，所以只執拾了一些文件、首飾等，仍有不少遺留；如果五月能上樓，他會執拾相簿等有紀念價值的物品。不過，他表示不會執拾太多東西，因為中轉屋很小，執拾回來也沒有位置放。

庾先生又關注電梯能否運作。由於宏志閣沒受火災波及，其電梯能正常運作，所以上次居民上樓執拾時能乘電梯；但過了近半年，電梯能否正常運作成疑。他指，自己居住在10樓，不高不低，也感覺在沒有電梯的情況能執拾到的東西很有限，很難想像高層住戶的情況。