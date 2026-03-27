宏福苑七廈居民可執拾　未獲安排宏志閣居民嘆不公：上次唔夠時間

政府今日（27日）公布，宏福苑7座受災大廈居民，可在下月20日起分階段上樓收拾物品，不包括未受大火波及的宏志閣。有宏志閣居民不滿安排，稱上次僅獲一個半小時收拾並不足夠，「我孫女啲夏天校服都無機會上去執，要使一千幾百買過晒」，嘆稱現時淪為「三等公民」。他又指，現時已有過半居民同意政府收購業權，不滿政府至今仍未公布進展。



政府今日（27日）公布，宏福苑7座受災大廈居民，可在下月20日起分階段上樓收拾物品，不包括未受大火波及的宏志閣（右一）。（資料圖片／夏家朗攝）

去年12月3日，政府安排未受大火波及的宏志閣居民，回單位一個半小時收拾。（資料圖片／梁鵬威攝）

宏志閣居民吳先生向《香港01》表示，對於政府安排其餘七座居民上樓收拾，卻不包括宏志閣，感到不公。他指，上次僅獲安排一個半小時時間收拾並不夠，只能「係咁意攞啲嘢就走」，「孫女啲夏天校服都無機會上去執，要使一千幾百買過晒」，不少個人物品都仍遺留在單位內，嘆稱現時淪為「三等公民」。

我哋嗰座係，係原封（好）㗎。（政府）都唔會畀我哋上去執。 咁你話點呢？ 宏志閣居民吳先生

政府又指，經初步評估，如要確保安全下讓宏志閣居民重返單位居住，未計前期預備時間，工程時間可能需要9個月。吳先生不滿當局仍未交代是否收購，稱已有過半居民同意，但政府仍未表態，擔心宏志閣會被政府「遺棄」。吳先生說，目前一家人正面對沉重的經濟壓力，早前政府提供的資助已用得「七七八八」，現時最逼切需要的是金錢。

民政及青年事務局局長麥美娟今日在記者會上被問到當局會否考慮收購宏志閣業權時，強調要尊重居民意願，希望居民可以掌握更多資訊，包括宏志閣所須工程詳情再作決定。