宏志閣年內可住機微　麥美娟稱復修較預期複雜　至少須9月逾千萬

政府今日（27日）公布宏福苑除宏志閣外7幢居民下月上樓執拾安排，民政及青年事務局局長麥美娟見傳媒時主動提到，宏福苑管理人合安管理有限公司委託專業人士評估宏志閣情況，初步評估顯示，如要宏志閣適合居住需進行許多工程，包括外牆維修、建設安全通道、水電設備等，有關維修工程估計費用逾千萬，需時至少9個月，整體工程較預期更為複雜及龐大。



2025年12月3日，宏福苑大火第八日，宏志閣居民曾獲准上樓執拾細軟。（資料圖片/陳葦慈攝）

今輪上樓收拾安排不包宏志閣 麥美娟：涉其餘7幢大廈須較多人手

宏志閣居民曾在大火後第八日回住所執拾細軟，有宏志閣居民早前受傳媒訪問時亦稱冀可再上樓，「希望唔好漏咗我哋」。麥美娟今日在記者會上說，明白他們希望再回住所，但因今次安排涉及其餘7幢大廈，涉及較多政府人手等，情況非常複雜，因此會先集中處理除宏志閣外7幢大廈，希望居民理解。

宏志閣可讓居民安全入住工程時間非「三幾個月」能完成

麥美娟指要交代合安工作，其中合安已委派承辦商到宏志閣勘察，評估其情況， 制定修修葺範圍，發現要確保宏志閣是一個可以讓居民安全入住的大廈，需要處理的工程比預期多，涉及費用預計亦要過千萬，工程時間非「三幾個月」能完成。

麥美娟表示宏志閣有3份之2外牆紙皮石及工程仍未完成，如要安全入住，需先完成餘下工程，否則會有滲水等問題，而即使不計前期時間，工程亦需時9個月。此外，亦要建設臨時有蓋通道，不計前期時間需3個月。麥美娟又指，合安下月中會進行簡介會， 解答居民問題。

民政及青年事務局局長麥美娟3月27日指，要確保宏志閣是一個可安全入住的大廈，需處理工程比預期多，預計費用過千萬，不計前期時間，工程亦需時9個月。（楊凱力攝）

麥美娟又說，要為宏志閣居民提供一個安全環境，合安已聘請專業人士做勘察工作，而大廈消防系統等需維修，工程時間比政府當初預計更長。但她強調「無論如何」合安都會聘請專業人員作研究。

被問政府會否考慮一併收購宏志閣 麥美娟：會尊重居民意願

被問到宏志閣情況如此，政府會否考慮收購。麥美娟重提財政司副司長黃緯倫說法，稱會尊重居民意願；如居民認為大廈情況難處理，而合安聘請的專業人士亦覺得有困難，希望居民會考慮。她續說明白居民的困難，希望他們考慮政府收購時，充分考慮宏志閣所需工程及涉款等。

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至於合安的其他工作，麥美娟指合安已審閱前管理公司移交的89萬份文件、審視法團帳目、分析法團文件等。合安亦已完成提取大維修工程承辦商提交的履約保證金，涉款3100萬元，並協助派發市建局的樓宇更新大行動2.0的資助支票予1000多戶業主。此外，合安正安排大維修基金和按金退款安排。