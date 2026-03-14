智慧交通｜陳美寶：冀自動駕駛今年邁商業營運　聯動企業定路線圖

自動駕駛技術發展一日千里。運輸及物流局長陳美寶今日（14日）表示，政府期望在今年將自動駕駛由試驗，邁向無人化、規模化，以至商業營運。另外，陳美寶稱，政府計劃建構可實時觀看交通數據的智慧化交通管理平台，期望在今年內於香港仔推出首個試驗區域。



運輸及物流局局長陳美寶表示，政府期望在今年將自動駕駛由試驗，邁向無人化、規模化，以至商業營運。（林彥汛攝）

自動駕駛應用促進組下周舉行首次會議

陳美寶今日出席智慧交通聯盟成立儀式時提到，運輸署自動駕駛應用促進組下周將舉行首次會議，政府自2023年起引入新框架，兩年間進步迅速，先後批出60架車輛在不同地方進行試驗，遍及全港。當局目標在今年將自動駕駛由試驗，邁向無人化、規模化，以至商業營運。

陳美寶續指，就自動駕駛方面，政府需要有一個系統性工作組，冀能聯動其他部門與企業，定出清晰邁向商業運作的路線圖。她又認為，香港有世界級的交通運輸基建，和領先的金融優勢，相信具備優勢吸引內地，及海外自動駕駛企業來港，未來希望可透過香港作為實驗室，協助國內企業出海拓展右軚車市場。

推交通管理平台 今年內在香港仔試行

智慧交通管理平台方面，陳美寶表示，現時有人工智能和大數據，可將智慧交通管理更數據化、數字化，當局希望建構可實時看到交通數據，識別香港路口的瓶頸，預測突發事故等的交通管理平台，適時向市民發放資訊，期望可在今年內於香港仔推出首個試驗區域。她解釋，選擇香港仔作試點，因為該區經常出現人車爭路，未來亦會在新界發掘更多地方作試點。

首批持牌網約車平台 今年第四季營運

至於網約車規管方面，陳美寶指，政府正積極將已訂出的法律框架和原則性，訂立在每一條附屬法例當中，希望今年第四季會有首批網約車平台運作，運輸署會密鑼緊鼓進行工作。