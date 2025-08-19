黃大仙警區智慧交通管理計劃啟動　新蒲崗商貿區實測2月改善塞車

​針對新蒲崗商貿區一帶的交通問題，黃大仙警區邀請香港科技大學工學院研究團隊合作，進行「黃大仙警區智慧交通管理計劃」，並於今日（19日）在東九龍總區總部舉辦啟動禮。計劃透過先進科技整合及分析交通數據，從而制定最佳交通管理人手的調配方案及優化交通燈號配置，於今年6月在新蒲崗商貿區內進行了為期兩個月的測試，證實有助提升行車效率、縮減行人等候過馬路燈號時間、提升人力資源調配效能。



出席啟動禮嘉賓包括東九龍總區指揮官羅越榮助理處長、黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士、香港科技大學工學院羅康錦院長及其團隊，運輸署交通控制部人員，黃大仙區議會交通運輸委員會、黃大仙工商業聯會以及新蒲崗商會。（警方圖片）

​警方表示，新蒲崗商貿區近年發展成為一個多元化的工商業區域，傳統工業與新興商貿企業並存，令該區車流人流上升，交通壓力大增，但由於區內道路設計所限，加上繁忙時間貨車上落貨及路旁違例泊車等因素，令新蒲崗商貿區內經常出現交通擠塞和人車爭路等情況，交通擠塞問題甚至影響附近的彩虹道和太子道東等主幹道。

​為更有效解決問題，黃大仙警區於今年上旬與香港科技大學工學院研究團隊合作，進行「黃大仙警區智慧交通管理計劃」。團隊多次落區，搜集道路設計、車流、人流、上落貨和泊車地點等交通數據，利用研究團隊所開發的「智能交通模擬系統」（交通車流模型），再透過人工智能分析駕駛者習慣和泊車行為，以科學方式研究及分析新蒲崗商貿區的交通擠塞成因及情況。

​團隊其後再以「智能交通模擬系統」，模擬不同的交通管制方案，並透過模擬各種交通燈號的配置組合，分析對車流及人流所構成的影響，從而制定一套最佳交通管理人手的調配方案。計劃亦得到運輸署支持，協助優化新蒲崗商貿區內個別交通燈號的配置，以全面提升區內行車效率。

今年6月，在新蒲崗商貿區內進行了為期兩個月的測試，發現有助提升行車效率，例如因交通阻塞而於五芳街內所需的額外行車時間，平均由以往延誤94秒縮減3成多至64秒；外圍主幹道彩虹道，交通延誤時間亦由以往34秒，縮減2成半至25秒。

新蒲崗商貿區內的行人過馬路平均時間亦有所改善。於大有街的行人過路燈號時間，由以往需等候33秒縮短近2成至27秒；而其他工商大廈林立的街道，行人等候過馬路時間亦能平均減少5秒，減幅達1成。

黃大仙警區以往需投入逾20名警務人員及交通督導員在新蒲崗商貿區內執行交通管制行動以疏導交通，現能大幅縮減8成半人手，從而令人力資源能更有效地運用。

警方指，「黃大仙警區智慧交通管理計劃」是東九龍總區的其中一個地區性主導的「智慧警政」項目。​黃大仙警區會繼續優化此計劃，並期望擴展至區內其他交通繁忙的地方。