智慧交通聯盟成立 張欣宇：香港具條件成智慧交通示範城市
撰文：林彥汛
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由立法會議員陳紹雄擔任創會主席、立法會前議員張欣宇等牽頭成立的智慧交通聯盟今日（14日）舉行成立儀式。聯盟理事長張欣宇致辭時表示，香港交通一直以安全和效率聞名世界，在硬件及軟件方面都具備能力，成為全球智慧交通的示範城市。他表示，聯盟未來會做好業界、政府和市民的橋樑，令香港成世界的典範。
陳美寶冀聯盟令更多企業認識香港
運輸及物流局局長陳美寶稱，相信聯盟可成業界與政府的橋樑，強調香港不能再滯後，本港在公共交通質素、交通管理的構建，以至智慧科技和道路基建方面，每個環節都很需要聯盟帶動力量，冀透過聯盟令更多國際和內地企業認識香港。
陳恒鑌：香港自動駕駛市場潛力龐大
在圓桌論壇上，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，的士出現人手不足的情況，業界亦希望解決問題，期望日後自動駕駛可引入的士行業，以補充現有不足。他強調，自動駕駛與的士行業不會出現任何衝突，屬互補關係。他續指，現時香港有9成人使用公共交通服務，認為香港自動駕駛的市場潛力龐大。
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