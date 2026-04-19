資深藝人胡美儀旺角「唱談」情緒輔導　以沉浸式音樂推廣心理健康

不少香港人有情緒困擾，資深演藝人、心理治療師胡美儀上周六（18日）首次走上旺角街頭，透過沉浸式的音樂與對話，為市民帶來一場別開生面的情緒支援活動，推廣心理健康 ,吸引逾百名市民參與。胡美儀說：「這場接地氣的活動只是個開始，期望街頭成為一條充滿活水的河流，讓整座城市充滿生命力！」



資深演藝人、心理治療師胡美儀（紅衣）上4月18日走上旺角街頭，透過沉浸式的音樂與對話，推廣心理健康，引逾百名市民參與。（受訪者提供圖片）

資深演藝人、心理治療師胡美儀（紅衣）上4月18日走上旺角街頭，透過沉浸式的音樂與對話，推廣心理健康，引逾百名市民參與。（受訪者提供圖片）

胡美儀上周六在旺角東火車站對出空地舉行「胡美儀與你『街頭』唱談、暢談」的活動，並首次夥拍「香港街頭Busking先驅」羅金榮，以及「生命規劃師」賴惠琼，透過輕鬆互動的唱談環節，引領公眾從歌聲中探討情緒管理與療癒心靈的良方，推廣心理健康。

胡美儀在活動中選唱鄧麗君經典名曲《漫步人生路》，結合「唱」與「談」的全新情緒輔導手法，向市民傳遞豁達、樂觀、積極的人生哲思。她藉歌詞鼓勵大家在漫長曲折的人生路上，不畏艱難，相伴前行，追求理想的同時享受當下美景，以歡笑面對挫折，始終對生活懷抱希望。

資深演藝人、心理治療師胡美儀（紅衣）上4月18日走上旺角街頭，透過沉浸式的音樂與對話，推廣心理健康，引逾百名市民參與。（受訪者提供圖片）

胡美儀工作室首次以唱談方式為市民提供情緒支援，主要受大埔宏福苑火災事件啟發，她認為社會上有許多受情緒困擾的市民急需支援。胡美儀表示，自3月起已為搬遷至田灣邨的「宏福老友記」舉行每月一次的「宏福茶會」，分享其演藝人生，「未來將每月舉辦一次茶聚，為福苑倖存者提供長達六個月的心理輔導，陪伴他們走過傷痛。」

資深演藝人、心理治療師胡美儀（紅衣）上4月18日走上旺角街頭，透過沉浸式的音樂與對話，推廣心理健康，引逾百名市民參與。（受訪者提供圖片）

這次破天荒走入街頭，胡美儀表示，是基於過去七年從事情緒輔導的經驗。以往服務主要採一對一、小組或講座形式，成效有限，加上許多情緒受困者不願在人前表達感受，因此她希望走上街頭，以拋磚引玉的方式喚醒社會、市民與患者正視問題，共同尋求解決方法。未來舉辦更多唱談活動，深入全港各區街頭。