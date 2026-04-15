兒童成語郵票｜郵政4.30起發售　以動物插圖形象化呈現一箭雙鵰

香港郵政今日（15日）宣布，以「兒童郵票—成語動物園」為題的一套四枚郵票及相關郵品，將於本月30日推出發售。產品以生動的插圖形象化地呈現包含動物元素的成語，旨在提升兒童對中國語文的認識和興趣，啓發他們的正向思維。



香港郵政將於本月30日發行以「兒童郵票—成語動物園」為題的特別郵票及相關郵品。圖示郵票和小全張。（政府新聞處圖片）。

香港郵政將於本月30日發行以「兒童郵票—成語動物園」為題的特別郵票及相關郵品。圖示特別郵戳和首日封。（政府新聞處圖片）

香港郵政將於本月30日發行以「兒童郵票—成語動物園」為題的特別郵票及相關郵品。圖示首日封和套摺。（政府新聞處圖片）

香港郵政指，成語是漢語特有的一種語言形式，以一些相習沿用的特殊詞組或短語，表達固定的語意。成語言簡意賅、蘊含人生哲理，是語文學習與文化傳承的重要資源。所以，香港郵政將以「兒童郵票—成語動物園」為題發行一套四枚郵票及相關郵品，以生動的插圖形象化地呈現包含動物元素的成語，旨在提升兒童對中國語文的認識和興趣，啓發他們的正向思維。

全線郵政局和香港郵政網上購物平台「郵購網」由周四(16日)起率先發售「兒童郵票—成語動物園」正式首日封。但這套特別郵票及相關郵品，於本月30日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

各郵政局將於當日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。

有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可瀏覽香港郵政郵票策劃及拓展處網頁。