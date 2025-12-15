馬年特別郵票｜香港郵政明年1.5發售　生肖郵票以駿馬姿態作主題

明年為馬年，香港郵政將於明年1月5日，發售以馬年為題的生肖郵票和相關郵品。同日亦會推出以「靈蛇駿馬」為題的郵票為題，以及中國郵政、香港郵政和澳門郵電共同發行的馬年聯合紀念套摺。



香港郵政於明年1月5日，發售「歲次丙午（馬年）」生肖郵票。（香港郵政提供）

香港郵政於明年1月5日，發售「歲次丙午（馬年）」生肖郵票。一套四枚郵票、兩張郵票小型張及相關郵品各以不同姿態的駿馬為主題。十元郵票小型張和五十元鐳射剪紙郵票小型張，均以年花圖案為馬身裝飾。五十元郵票小型張的剪紙圖案則以鐳射技術切割，刻劃馬匹剪影。

「靈蛇駿馬」的十二生肖金銀郵票小型張。（香港郵政提供）

至於題為「靈蛇駿馬」的十二生肖金銀郵票小型張，是第三輯生肖金銀郵票系列的第二款，嵌有「歲次乙巳（蛇年）」郵票及「歲次丙午（馬年）」郵票，面值各五十元。郵票上的靈蛇和駿馬分別以銀箔和金箔燙壓點綴，並附有黃金成色證明書。

此外，中國郵政、香港郵政和澳門郵電亦會共同發行馬年聯合紀念套摺，內附三地郵政機關共同發行的生肖郵票小全張。

各郵票的印刷方法及承印者。（香港郵政提供）

相關郵品將在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封或生肖紀念封、貼有特別郵票的已蓋銷珍藏版首日封或生肖紀念封、郵資已付生肖賀年卡（空郵郵資）、「心思心意郵票」小版張、聯合紀念套摺及聯合紀念套摺（珍藏版）只限在集郵局發售。