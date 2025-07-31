大熊貓寶寶8.15周歲　特別郵票同日開售記錄「家姐」「細佬」點滴

大熊貓龍鳳胎寶寶「加加」（家姐）及「得得」（細佬）下月15日一歲生日，香港郵政今日（31日）宣布，以「大熊貓龍鳳胎寶寶」為題的特別郵票及相關郵品將於下月15日推出發售。香港郵政指，這對大熊貓龍鳳胎的誕生別具意義，對於香港大熊貓的保育和繁殖計劃具有積極的影響，以「大熊貓龍鳳胎寶寶」為題發行的一套六枚郵票、兩款郵票小型張及相關郵品，展示大熊貓寶寶在不同階段的生活點滴，見證牠們的成長旅程。



香港郵政將於八月十五日發行以「大熊貓龍鳳胎寶寶」為題的特別郵票及相關郵品。圖示郵票和特別郵戳。

香港郵政「大熊貓龍鳳胎寶寶」正式首日封明日起發售

香港郵政指，全線郵政局和香港郵政網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）由明日（8月1日）起發售「大熊貓龍鳳胎寶寶」正式首日封，而這套特別郵票及相關郵品將於8月15日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封、郵資已付圖片卡（空郵郵資）及珍藏套裝只限在集郵局發售。

8月15日起特別推出「大熊貓龍鳳胎寶寶」紀念印供市民蓋印留念

香港郵政指，各郵政局將於8月15日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。此外，香港郵政將於8月15日起特別推出「大熊貓龍鳳胎寶寶」紀念印，以供市民蓋印留念，直至另行通知。

香港郵政將於八月十五日發行以「大熊貓龍鳳胎寶寶」為題的特別郵票及相關郵品。圖示套摺和郵資已付圖片卡（空郵郵資）。