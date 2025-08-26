抗戰勝利80周年郵票｜香港郵政9.3發行主題郵品　首日封明起發售

香港郵政今日（26日）宣布，9月3日將以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」為題，發行一款郵票小型張及相關郵品，相關正式首日封明日（27日）起發售，而9月3日當日，各郵政局將為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。



香港郵政將於9月3日發行以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」為題的紀念郵票及相關郵品。圖示郵票小型張和特別郵戳。

小型張圍繞「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」主題設計

香港郵政表示，八十年前，中國人民經過長達十四年艱苦卓絕的浴血奮戰，取得了中國人民抗日戰爭的偉大勝利，宣告了世界反法西斯戰爭的完全勝利。今年，香港郵政將以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」為題，發行一款郵票小型張及相關郵品。郵票小型張的設計圍繞抗戰勝利八十周年紀念的主題──「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」。

市民明日起可在全線郵政局和香港郵政網上購物坊「郵購網」，購買「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」正式首日封。郵票小型張及相關郵品將於9月3日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有郵票小型張的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

局方又指，各郵政局將於9月3日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。