全港戲院日2026｜4.25劃一票價$30　下周三12時起搶飛附購票方法

全港戲院日2026將於4月25日舉辦，52間戲院所有戲票劃一30元。市民下周三（22日）中午12時起在各大戲院票房和網上售票平台購票。香港戲院商會理事長袁彥文稱，去年全港戲院日吸引19.5萬入場人次，帶動戲院及周邊零售商戶生意，期望今年可吸引約20萬入場人次。



全港戲院日2026將於4月25日舉辦，52間戲院所有戲票劃一30元。（梁鵬威攝）

活動大使、演員廖子妤呼籲市民當日踴躍入場看戲。（梁鵬威攝）

袁彥文指，去年全港戲院日吸引19.5萬人次入場，帶動戲院周邊的商場、餐飲及零售商戶生意。他表示，截至今年4月中，本港戲院票房表現不俗，較去年增加4成。其中《狸想奇兵》、《超級瑪利歐銀河電影版》等西片反應熱烈，港產片《夜王》及《尋秦記》票房各自達約一億；《再見UFO》、《我們不是什麼》亦口碑良好，相信票房會繼續上升。他預計，今年會有50至60部電影可讓市民選擇，期望今年可吸引約20萬觀眾。

袁彥文指，去年全港戲院日吸引19.5萬人次入場，帶動戲院周邊的商場、餐飲及零售商戶生意。（梁鵬威攝）

文體旅局文創產業專員黎細明指，過去三屆活動共吸引60萬人次觀賞電影，及錄得共4,400萬元的票房收入，每次戲院日的觀影人數都比其餘日子多3倍，反應熱烈。她指，今年第一季已有本地電影突破億元票房，復活節檔期票房亦較去年同期倍增，政府希望好勢頭持續。

黎細明指，過去三屆活動共吸引60萬人次觀影，每次戲院日的觀影人數都比其餘日子多3倍，反應熱烈。（梁鵬威攝）

今年活動大使由演員廖子妤擔任，她指戲院對她意義非凡，不只是觀影場地，亦是她踏上演員之路的起點。她呼籲市民當日踴躍入場看戲。

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近期本港戲院市道低迷，去年多間戲院陸續退場。袁彥文指近年串流平台興起，市民觀影習慣改變，加上疫後電影數目減少，漫威電影帶來的經濟效益亦不如從前。他形容，去年市道是「難以生存」，但今年首四個月的票房回升四成，「叫做勉強可以營運落去，（收支）打個和咁樣。」他並指，全港戲院正步入轉型期，例如有戲院播放棟篤笑、演唱會直播等，市民反應亦理想，可為戲院帶來10%以內的生意。

全港戲院日的戲票將於4月22日，在各戲院票房和售票網站發售。如在票房購票，每人每次限購4張。網上購票數量以各院線購票限制為准。小童、學生、長者票價當日不適用。