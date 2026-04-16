東區4綠VAN線加價　業界指柴油加幅快佔開支一半　有路線或縮班次

去年有236條專線小巴路線申請加價，當中108條獲批，44條加價已生效。近期港島東區亦有4條專線小巴路線申請加價約13%，運輸署雖回應指審批後已減增幅，但有區議員擔憂仍會加重居民負擔。公共小巴車主司機協進總會主席張漢華今日（16日）表示，專線小巴一般每2至4年都會申請加價，相信近期油價上升只是其中一個因素。他又指，小巴多受柴油價格影響，而柴油價格升幅快，有路線或因而需減班次。



專線小巴(資料圖片/林靄怡攝)

張漢華接受港台節目《千禧年代》訪問指，專線小巴一般每2年至4年便會因應工資、維修費及保險費等成本上調，而申請加價，每次加價幅度會視乎上一次加價幅度調整，「如果上次加得少就追討返」。

對於去年108條專線小巴加價約3.2%至14%，張漢華認為工資及保險費等都上升不少，因為有關加價幅度可以接受。他又指，因申請及實施加價都需要一定時間，因此在申請加價時都會留有彈性，免得「加完再加」。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華。（資料圖片/歐嘉樂攝）

至於油價影響，他指石油氣加幅較微，相信5月時會增加，但小巴最受柴油價格影響。他指總會屬下有200多輛小巴為柴油小巴，而柴油加價快，亦佔了小巴每月支出約50%。張漢華表示，油價升或會令個別專線小巴路線縮減班次，「停就冇可能」，因為會對公共交通有影響，亦不可隨便暫停班次。

東區區議員陳凱榮。（資料圖片/黃寶瑩攝）

現時港島東區有4條小巴路線申請加價，東區區議員陳凱榮在同一節目指，該4條小巴路線近數月提出加價。他又指，相信油價波動是其中一個加價因素，但東區小巴加價亦較頻密，如一些民生功能較大的路線，他以北角往來東區醫院的65號小巴為例，指該路線於短期內由7.4元加至7.9元，然後再加至8.1元。

陳凱榮又指，4條申請加價的小巴路線中，33M最受區議員關注，該路線主要往來屋苑及地鐵站，屋苑居民會依賴該小巴路線，亦難有替代交通工具，居民只能「硬食」加價。他指除了要考慮小巴經營壓力，亦需考慮市民經濟壓力，他認為適當加幅尚可以接受，如加幅太大，或會令居民減少乘坐，而令服務質素變差。