油價｜的士小巴等營運成本升　議員稱難轉嫁消費者　倡政府補貼

中東局勢不穩，油價出現波動，料間接影響物價。航運及交通界議員林銘鋒今早出席電台節目時表示，油價上升，令的士、小巴、巴士營運成本增加，不過，由於車費受到監管，未能將成本轉嫁至消費者，冀政府特事特辦，提供補貼。他又關注本港油價「加快減慢」，問題存在已久，業界希望知道油價計算方程式，促政府確保訂價清晰透明。



中東局勢不穩，油價出現波動，本地燃油價上升。(資料圖片)

受戰事影響，霍爾木茲海峽航運受阻，林銘鋒表示，貨船需要繞道而行，航期增加15至20日，燃油成本亦提高，每程增加20至30萬美元；船員工資及船隻保險亦急增，保險的成本亦增加十倍，估計相關成本會轉嫁予中小企及消費者。商界立法會議員林偉全指，許多中小企改為空運運送高增值貨品，導致成本上漲，須將成本轉嫁消費者。

林銘鋒表示關注本港油價「加快減慢」，業界希望知道油價計算方程式。(資料圖片)

燃油附加費增 議員稱部份人選擇高鐵北上旅遊

近日多間航間公司調升燃油附加費，選委界議員姚柏良認為，或影響部份人的外遊選擇和意欲，也會影響訪港旅客。他指，復活節假是重要銷售檔期，部份人選擇乘搭高鐵北上旅遊；長途線旅行團，包括北非、中東、歐洲團等均繼續暫停。他認為，政府可以考慮適度介入油價上升的問題。