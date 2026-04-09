油價升｜香港仔往返旺角小巴恐停駛　業界：司機日薪跌至不足$500

中東戰火導致國際油價波動，車用燃油價格上揚。公共小巴車主司機協進總會主席張漢華今日（9日）表示，自2月底中東戰火爆發後，柴油價格已由24元升至近35元，即升幅約45%，惟香港仔往返旺角的紅色公共小巴（俗稱「紅VAN」），全部採用柴油車型，司機每日收入跌至400多元，惟加價將造成乘客流失，令司機感到進退兩難，部份司機或決定放棄工作，導致這條南區唯一24小時提供過海服務的小巴路線，將面臨暫停服務。「升到司機頂唔順走晒，到時都冇辦法，唔停都唔得啦，（到時）每日得300幾蚊邊個揸？」



公共小巴車主司機協進總會指，香港仔往返旺角的紅VAN司機最近都反映陷入窘境。（歐陽德浩攝）

現時香港仔只剩下兩條紅VAN路線，24小時服務更只得香港仔往返旺角的路線。（歐陽德浩攝）

公共小巴車主司機協進總會︰紅VAN柴油二月底至今飆升45%

車用燃油價格上揚已逐漸影響本港的公共交通，公共小巴車主司機協進總會主席張漢華今日表示，香港仔往返旺角的紅VAN路線由10輛小巴營運，車隊全採用柴油驅動，惟自2月底中東戰火爆發後，柴油價格已由24元升至近35元，即升幅約45%，司機最近都反映陷入窘境。

據了解，南港島線東段開通、南區居民人口老化、華富邨居民開始搬遷、路線重疊的巴士線競爭等，已導致該條紅VAN路線的客流量不斷流失。現時香港仔只剩下兩條紅VAN路線，包括繁忙時間往返觀塘的路線，以及上述24小時營運的旺角路線（也是南區唯一一條24小時營運），至於西環路線等因客流量不足已停運多年。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

司機每日收入僅400多元 香港仔往返旺角紅VAN恐暫停服務

張漢華透露，由於乘客量不算多，油價飆升前，司機每更工作12小時，扣除租車費及油費各600元後，收入也只得600多元，現在更降至400多元（即若司機每周工作6日，月薪不足1.2萬元）。然而，加價會造成乘客流失，因此司機近日正「喊苦喊寣」。

張漢華又指，業界本來已陷進無人入行的困境，若油價升勢持續，部份司機或決定放棄工作，這一條24小時提供過海服務的小巴路線恐怕將暫停服務。「升到司機頂唔順走晒，到時都冇辦法，唔停都唔得啦，（到時）每日得300幾蚊邊個揸？」

香港仔往返旺角的紅VAN路線或將面臨暫停服務。（歐陽德浩攝）

冀政府幫助減輕車用燃油升幅 否則西貢往來灣仔紅VAN線將捱不住

有消息指，財委會將召開緊急會議討論油價飆升問題，張漢華期望政府能幫助運輸業界，減輕車用燃油升幅所帶來負擔。他並透露，另一條西貢往來灣仔的紅VAN線採用石油氣車型，惟車用石油氣（LPG液化石油氣）也隨着原油價錢調整，估計政府再不提供幫助，該路線也將在下個月「捱不住」。