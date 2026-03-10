油價上升｜綠色小巴商：營運成本攀升　冀准設燃油附加費助渡難關

中東戰局持續緊張，帶動油價攀升，有綠色小巴營運商指相關現象對業界「影響好大」。現時燃料費約佔營運成本三分之一，而業界進口的新車多為柴油車，惟柴油自戰事後價錢不斷升高，令近日營運成本高企。



該營運商又預計，若戰事未完，油價將繼續飆升，冀政府可讓專線小巴設立短期燃油附加費，加價約0.2元至0.4元，讓業界渡過難關。



西貢專線小巴9A號線。(資料圖片)

燃料費佔小巴營運成本三分之一

西貢專線小巴總經理馮致華經營65架小巴，當中有逾40部為柴油車。他指出，石油氣小巴2021年停產，因電動車基礎設施尚未十分普及，業界進口新車普遍為柴油車。燃料費約佔小巴營運成本三分之一，近期國際油價高漲，本港柴油價格飆升，由2月28日前的約29元一公升，至今約31元一公升，加約7%，馮致華指對業界營運是「百上加斤」。

以前油公司一兩個月先send（發送）一次加價短訊，𠵱家日日都send。 西貢專線小巴總經理馮致華

燃油公司加價短訊。（受訪者提供）

申請調整收費需時約半年至9個月

綠色專線小巴無法自由調整價錢，需待運輸署及區議會審批，耗時約半年至9個月。除了等待時間長外，馮致華又指，運輸署批出的加幅幅度通常介乎3%至4%，「追唔到（現時）的油價上漲幅度」。

西貢專線小巴總經理馮致華經營65架小巴，當中有逾40部為柴油車。（資料圖片 /顏銘輝攝）

冀每次車程可收0.2元至0.4元附加費

馮致華表示業界下一步準備與運輸署開會，探討紓困方案。他冀望政府可為專線小巴設立短期燃油附加費，讓專線小巴營運商如同電力公司一般，隨著油價調整收費。若按現時或日後飆升的油價，馮致華希望每次車程可加0.2元至0.4元的附加費。馮又建議，政府可以和燃油公司商討，提供優惠與小巴營運商，減少營運商壓力，助業界渡過難關。