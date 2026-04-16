蟬病毒是什麼？專家料新冠新變種不會成港主流病株　籲高危群打針

被稱為「蟬」病毒（Cicada）的新冠病毒變種BA.3.2雖已殺入香港，該變異毒株亦已被世界衞生組織列入密切監測名單。不過，香港專家指，BA.3.2病毒症狀及嚴重程度和以往Omicron新冠品種相近及輕微，主要是上呼吸道受影響，包括咳嗽及喉嚨痛等。即使如此，專家仍呼籲長者及兒童因免疫力較低屬患病高危群組，接種疫苗，預防重症及減低死亡風險。



被稱為「蟬」的新冠病毒變種BA.3.2殺入香港，該款變異毒株目前正被世界衛生組織列入密切監測名單。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

蟬病毒/BA.3.2在哪首次發現？香港有BA.3.2個案嗎？

COVID-19變異株BA.3.2是 Omicron 變異株 BA.3的後代譜系，於2024年11月在南非首次被發現，但直到2025年9月病例才開始增加。美國疾病管制與預防中心指，截至2月，該病毒已在23個國家及地區被發現，包含美國、英國、香港及台灣等。

BA.3.2點解叫蟬病毒？

科學家將變異株BA.3.2稱為蟬（Cicada），因BA.3.2變種病毒在首次出現後，曾一度接近消失，如同蟬長期在地下休眠一樣。世界衛生組織去年12月時將BA.3.2變異株列為「重點觀察變異株」。

根據美國疾病管制與預防中心報告，現階段並無證據顯示其致病力更強，惟最新研究顯示，BA.3.2病毒或能逃避疫苗或先前因感染新冠病毒產生的免疫力，相關現象可能與其刺突蛋白突變有關。

根據4月出版的2019冠狀病毒病及流感速遞，香港曾出現BA.3.2新冠病毒個案，不過數目非常少。《香港01》已向衞生署查詢。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，「蟬」病毒的徵狀及病力和以往Omicron新冠品種相近，主要是上呼吸道受影響，不過傳播率或較高。（資料圖片）

蟬病毒症狀及病力如何？

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，「蟬」病毒的症狀及病力和以往Omicron新冠品種相近，主要是上呼吸道受影響，不過傳播率或較之前變種高。他又指，長者、兒童及長期病患者因免疫力較低，屬於高危群組，受感染後有機會出現嚴重病發症如肺炎、呼吸衰竭甚至死亡，而新冠疫苗仍可預防重症及減低死亡風險，建議市民接種疫苗。

孔繁毅教授指出，現時香港BA.3.2變異株個案較少。（資料圖片）

蟬病毒/BA.3.2傳播度高嗎？

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅則指，現時香港出現的病例主要為Omicron BA.2譜系變異株，BA.3.2變異株個案較少，預計相關病毒傳播度不高，暫時不會成為香港主流病株。他又表示，相關病毒感染者症狀輕微，健康市民感染後或出現咳嗽喉嚨痛，「你唔用快測check（檢查），其實中招都唔知」。

他又指，BA.3.2有約50個基因突變，其「免疫逃逸」比較嚴重，或影響原本已產生免疫力的市民對病毒抵抗力。孔繁毅建議，高危群組如長者、兒童及免疫系統失調人士可接種疫苗加強劑，減少風險。