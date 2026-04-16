價值觀教育課框敲定　倡性教育不宜涉複雜倫理議題　須顧社會期望

教育局今日公布《價值觀教育課程架構》最終版，於26/27學年在所有中小學正式推行。架構以中華文化為為主軸，以「立根中華、聯通世界、擁抱未來」為整體方向。文件特別提到「持續加強關注」的七大重點，在加強國民教育一環，可引用杜甫的反戰詩作、屈原、諸葛亮等忠勇報國事跡。在加強性教育方面，強調如涉「複雜道德倫理和法律討論，或社會未有共識的範疇」，不適宜硬性加入中小學課程，又指學校規劃課程時要考慮社會期望、傳統家庭觀念。



教育局今日公布《價值觀教育課程架構》最終版，於26/27學年在所有中小學正式推行。(資料圖片)

26/27學年正式推

《價值觀教育課程架構》早於2021年11月，在全港中小學試行四年多，今敲定最終版本架構，今年3月獲課程發展議會接納，26/27學年正式推行。

價值觀教育並非獨立科目，而是滲入各學科例如中文、小學人文科等。課程架構以中華文化為主軸，以「立根中華、聯通世界、擁抱未來」為整體方向，並提出12個價值觀，包括堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、誠信、仁愛、守法、同理心、勤勞、團結和孝親。

課程提出有七大持續加強關注的重點範圍。(資料圖片)

學習杜甫反戰詩作，屈原忠勇報國事跡 體會愛國情懷

課程提出有七大持續加強關注的重點範圍，今次文件進一步闡述內容，例如加強中華文化學習，指中華文化蘊含敬老揚孝、兄友弟恭、知規守禮等傳統美德，舉例在性教育相關議題中結合中華倫理道德和傳統家庭觀念，培養責任感與自尊自愛。

另外，加強國民教育方面，從小培養學生的國家觀念，讓學生自幼建立社會責任感、國民身份認同、民族自豪感和愛國情懷，與《中華人民共和國愛國主義教育法》對接。

學校可善用中華文化的經典篇章，如范仲淹「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」、杜甫的反戰詩作，以及屈原、諸葛亮、岳飛、文天祥等不同歷史人物忠勇報國的事跡，讓學生體會愛國情懷與責任承擔。

(文件截圖)

價值觀教育課框提到，期望初小學生會認識基本國情。(資料圖片)

期望初小生自覺有責任維護社會穩定和國家安全

課程文件提到「學習期望」，例如初小學生會認識基本國情，「為自己是中國人感到自豪」，亦會初步明白「一國兩制」及《基本法》精神；高小學生則可學習《憲法》及《基本法》，「自覺有責任維護社會穩定和國家安全」，亦會初步了解祖國的國情，認識國家在中國共產黨領導下取得的重大成就和最新發展，培養維護國家和人民共同利益的意識，逐步建立國民身份認同。

性教育議題如涉複雜道德倫理、社會未有共識

不宜「硬性」教

在加強性教育方面，亦特別提到，「一些未必符合中小學生認知發展的內容，以及具爭議的議題」，如涉及複雜道德倫理和法律討論，或社會未有共識的範疇，不適宜硬性加入中小學課程。

課程文件亦指出，學校在規劃性教育課程及學習活動時，應按課程指引及文件，因應辦學團體的理念、校情、學生在不同階段的心智發展、成長特質和需要，「並考慮社會期望、家長意見、道德倫理、文化背景、傳統家庭觀念，以及香港法律等因素」，適當地加強推動校本性教育課程及相關學習活動。

翻查試行版的課框，曾提到性教育的內容如性別分類和婚姻等，爭議甚大，不是學校課程能完全涵蓋，亦指未成年懷孕屬複雜的議題，建議在學校層面，最重要教學生保護自己和尊重別人。新