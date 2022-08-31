開學｜蔡若蓮：培養學生成一國兩制接班人　倡落實愛國價值觀教育

暑假完結，明天（9月1日）又要開學，教育局局長蔡若蓮今日（31日）向中小學及幼稚園校長、老師發出開學信，指價值觀十分重要，要培養學生成為「一國兩制」的接班人。



蔡若蓮。（資料圖片/羅君豪攝）

致幼稚園公開信：從小建立國民身份認同

蔡若蓮在給中小學的公開信中表示，推動價值觀教育，促進學生持守正確價值觀和實踐良好行為日趨重要，會繼續推動價值教育。她又指青少年是社會未來的棟樑、「一國兩制」的接班人，學校應從小培養學生的國家觀念、國民身份認同和民族自豪感，建議學校落實愛國價值觀培養。

至於給幼稚園的公開信亦表示，要幫助學生從小認識中華文化，傳承傳統美德，建立品德情操、國民身份認同及正面價值觀。為了讓幼兒從小認識國旗和國歌，局方津貼幼稚園購買國旗及旗桿，並建議學校在開學日舉行升旗儀式，培養學生國家觀念及歸屬感。

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密切留意疫情發展 果斷作出應變

蔡若蓮亦提到學校的訪疫安排，因應防疫，幼稚園暫時只能上半天面授課堂。她指現時社區仍有隱形傳播鏈，強調每日快測和接種疫苗是最有效的防疫方法。

而中小學方面，蔡若蓮指仍要維持半天面授課堂及現行防疫安排，而接種率超過90%的中學可申請恢復全日面授課堂，接種完成所需劑量的學生亦可以參與放學後的課外活動。

蔡若蓮表示，會密切留意疫情發展，果斷作出應變。又希望在共同努力下，校園生活盡快復常。