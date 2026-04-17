宏福苑｜警方向消防傳真求救資料　鄧炳強認不理想將改用電子方式

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會上揭示，火災當日999報案中心的效率存在問題，立法會今日（4月17日）繼續舉行特別財委會，有議員直言消防處在999報案機制上有改善空間，而且通訊系統落後。保安局局長鄧炳強回應指，大火當日報案中心收到大量電話，超出負荷。他表示，會在一兩個星期內增加18條消防電話線，預計明年初可提升至100條。



鄧炳強又承認，警方把報案資料傳真至消防的做法不理想，稱未來一至兩個月會改以基礎的電子方式處理。



陳學鋒。（直播截圖）

會上，民建聯議員陳學鋒提到，宏福苑聽證會揭示消防處在處理999報案機制有改善空間，而且通訊系統較落後，問到當局如何提升報案效率。他指，聽證會上提到警方處理個案時用到傳真機傳送資料給消防，詢問政府將如何加強兩個部門間的信息互換，提高救援效率。

我諗呢個年代，都冇人會用Fax機（傳真機）。 立法會議員陳學鋒

鄧炳強：接線中心當日超負荷 電話線明年增至逾百條

鄧炳強指，宏福苑大火期間，999報案中心於短時間內有收到大量電話，超出負荷。他解釋，現時警隊共有200多個電話線，消防則只有30條，同意有改善空間。他表示，會在一兩個星期內將消防電話線，增多18條線，於3至4個月內再增加18至20條電話線，屆時消防可用的線路將增加超過一倍，合共會有約70條線。

他續指，消防第四代的指揮系統預計明年初完成構建，屆時999報案中心消防方面的電話線會增至超過100條，並具有調配功能。

鄧炳強又提到，火災當日警方在網上發現有市民求救的資料，警方當時確以傳真形式把相關資料傳送至消防，承認情況「不理想」，未來一至兩個月會改以基礎的電子方式處理。

吳英鵬。（何夏怡攝）

會否設跨境救援培訓？ 鄧炳強：嘗試䀆快理順工作指引

火災期間，有意見質疑政府不尋求廣東省及深圳消防單位協助救火。選委界議員吳英鵬問到，未來會否為粵港兩地開設跨境救援標準法的培訓，以及加強跨境救援的效率。

鄧炳強指，目前粵港澳設有三地的應急計劃，主要就天災人禍、特大洪水等，設有合作協議容許三地救援人員前往救援，相關救援車輛已通過認證。不過他坦言，有關消防救火方面，仍需時處理，因為消防標準，如氧氣樽標準、街喉標準、救援通訊器材不一，而且工作策略亦不一樣。

他補充，在宏福苑大火後，政府認為應該要加快處理相關問題，未來一年會嘗試盡快理順雙方的工作指引，使日後如果有需要可邀請內地或澳門協助。